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Now E 新搞作「E Virtual」正式開幕  林明禎化身「禎靈店長」 推介多個「禎」選優惠組合 

都會情報 15:50 2022/07/29

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香港電訊（股份代號：6823） Now E 最新360 度虛擬商店「E Virtual」正式開幕，為大家帶來全新虛擬體驗，令你猶如親歷Now E 商店其中挑選心水娛樂產品！人氣女神林明禎更擔任Now E「禎靈店長」，為大家介紹E Virtual 内各個區域的熱賣產品！ 

「禎」選Now E 網絡服務組合低至57 折 

除了精彩娛樂及體育組合，客戶更可在「E Virtual」内挑選Now E 全新推出的「E+更多」組合，涵蓋暢銷電子產品、電競裝備及網絡服務。各款電子產品更會透過3D 技術及擴增實境（AR）技術於「E Virtual」内立體呈現，讓客戶能夠360 度體驗產品形狀、大小及尺寸等* ！ 

暑假將至，Now E 亦推出至筍優惠，讓大家以低至75 折價錢享受精選娛樂+電競/電子產品組合，包括最強電玩裝備Acer Nitro 5 電競手提電腦、Asus ROG Rapture GT-AX6000 雙頻WiFi 6 電競路由器，以及大人小朋友都喜歡的Nintendo Switch (OLED 款式)。另外，訂購指定E+LiKE1OO 1000M 家居寬頻服務或E+Club Sim 5G 服務計劃更可享低至57 折折扣！ 

「E Virtual」開張特別優惠 

為慶祝全新體驗平台開幕，Now E 預備了限量「禎」品送給客戶！於8 月31 日或之前，透過「E Virtual」訂購指定「E+更多」組合，包括耳機、手機與平板電腦、電競裝備、WiFi 路由器、網絡服務等優惠組合， 即送林明禎限量「禎」品，請密切留意Now E Facebook 專頁公佈詳情 ！另外，訂購E+寬頻或E+5G 服務，首300 位合資格客戶可額外獲得限量版「24Bottles」乙個。數量有限，送完即止。受條件及細則約束。 

*「 E Virtual」於7 月28 日3:00PM 正式開動，網址: nowe.com/shop ，請於手機或平板電腦上使用Chrome/Safari 瀏覽「 E Virtual」，以完整體驗虛擬空間内的各項功能。 

(特約)

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