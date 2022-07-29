【開市追揸沽 X ET開市直擊】下周嘉賓預告 做好開市準備（8月1日-5日） 股市 17:30 2022/07/29 分享： 分享： ▲ 【開市追揸沽 X ET開市直擊】下周嘉賓預告 做好開市準備（8月1日-5日） 登入財經台， 仲有更多精彩節目等你發掘！ 皇牌節目必睇： 【開市追揸沽】美國加息0.75厘 本港隨時加P樓價點睇？ 重溫本周精彩節目↓↓ 7月25日 → 美國加息0.75厘 本港隨時加P樓價點睇？【按此即睇】 7月26日 → 傳內地批基金收購爛尾樓 內房股翻身有望？【按此即睇】 7月27日 → 美國議息前夕怎部署 阿里有冇力維持升勢【按此即睇】 7月28日 → 美國議息結果揭盅 香港會否跟加息？【按此即睇】【按此即睇】 7月29日 → 港股悶市尋炒作 8月業績期有冇睇頭？【按此即睇】【按此即睇】 *推介節目* 藝術蛋糕師進軍餐飲 將藝術「貼地」化 -視、味享受 即看最新一集【創業ideas】 「溫打烏文」引熱話 懷舊電影風繪出新商機 即看最新一集【ET贏商有計】 責任編輯：何美澄 欄名 : ET開市直擊 相關文章 內銀股怎操作？2隻息率達8-9厘值得持有、1隻宜睇位減持 今日 內銀股怎操作？2隻息率達8-9厘值得持有、1隻宜睇位減持 阿里巴巴9988股價支持位在哪？黃偉豪：跌穿呢個位宜止蝕 今日 阿里巴巴9988股價支持位在哪？黃偉豪：跌穿呢個位宜止蝕 捕捉港股業績期潛力股 睇好呢兩隻科技股業績會有驚喜？ 今日 捕捉港股業績期潛力股 睇好呢兩隻科技股業績會有驚喜？ 盤點港股4大關鍵因素 兩大條件才可打破悶市 今日 盤點港股4大關鍵因素 兩大條件才可打破悶市 汽車股策略跟進：吉利175、長汽2333、理想2015追揸沽策略一覽 今日 汽車股策略跟進：吉利175、長汽2333、理想2015追揸沽策略一覽 你可能感興趣 內銀股怎操作？2隻息率達8-9厘值得持有、1隻宜睇位減持 今日 14:11 內銀股怎操作？2隻息率達8-9厘值得持有、1隻宜睇位減持 阿里巴巴9988股價支持位在哪？黃偉豪：跌穿呢個位宜止蝕 今日 12:52 阿里巴巴9988股價支持位在哪？黃偉豪：跌穿呢個位宜止蝕 捕捉港股業績期潛力股 睇好呢兩隻科技股業績會有驚喜？ 今日 13:28 捕捉港股業績期潛力股 睇好呢兩隻科技股業績會有驚喜？ 最新專欄文章 更多 【ET開市直擊】港股悶市尋炒作 8月業績期有冇睇頭？（附Time code） 今日 【ET開市直擊】港股悶市尋炒作 8月業績期有冇睇頭？（附Time code） 【ET開市直擊】美國議息結果揭盅 香港會否跟加息？（附Time code） 2022/07/28 【ET開市直擊】美國議息結果揭盅 香港會否跟加息？（附Time code） 【ET開市直擊】美國議息前夕怎部署 阿里有冇力維持升勢（附Time code） 2022/07/27 【ET開市直擊】美國議息前夕怎部署 阿里有冇力維持升勢（附Time code） 【ET開市直擊】傳內地批基金收購爛尾樓 內房股翻身有望？（附 time code） 2022/07/26 【ET開市直擊】傳內地批基金收購爛尾樓 內房股翻身有望？（附 time code） 【ET開市直擊】中美元首對話＋美國議息前夕 港股點部署？（附time code） 2022/07/22 【ET開市直擊】中美元首對話＋美國議息前夕 港股點部署？（附time code） 虛擬貨幣 A股 經濟 經濟衰退 見底 博反彈 香港 恒指走勢 港股 美股