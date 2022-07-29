【ET講股通】梁耀康：港股下跌兩大原因（歡迎觀眾留言問股）（第二版︰加入文字內容）

美股造好，港股今早輕微高開24點，開報20647點已是最高位，及後跌幅不斷擴大，尾市恒生指數暫跌516點，報20106點，跌市成交增至1104億元。恒生科技指數亦跌逾5%，報4319點。ATM領跌，阿里巴巴 （09988） 及美團 （03690） 跌逾6%、騰訊 （00700） 跌逾4%；港交所 （00388） 跌逾2%、比亞迪 （01211） 跌逾1%，電盈 （00008） 跌0.7%。獨立股評人梁耀康（Dave）3時45分，於《ET講股通》為你分析為港股兩大跌市原因。

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恒指全日跌466點，收報20156點，大市總成交1,296億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，恒指失守前低位20656點，主因以下幾點：（1）中美元首對話，未見利好消息，美國眾議院議長佩洛西展開亞洲之行；（2）政治局會議未見驚喜，或預示沒新刺激政策；（3）杭州市監局約談美團 （03690） 、阿里 （09988） 旗下餓了麼等外賣平台，小米 （01810） 電動車項目傳遇監管阻礙。

美團跌6.2%至176.3元，且看能否守住前浪底174.5元，若未能止跌，恐下試130至140元水平。小米跌5.1%至12.34元，若確認失守支持，恐下試11.26元。市傳馬雲放棄螞蟻集團控制權，阿里巴巴跌6.1%至93.1元。持續遭大股東減持的騰訊 （00700） ，跌4.4%至306.8元。展望後市，地緣政治及監管因素料續困擾港股。

其他股份方面，百威亞太 （01876） 跌8.2%至21.75元，且看能否守住升軌，待回至20元再留意。百勝中國 （09987） 升1.4%至366.8元，待回落至320、330元再考慮。

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