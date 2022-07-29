【消費情報】ELEMENTS圓方「盛夏購物四重賞」 送1,000萬餐飲電子禮券 消費滿5,000元即享2,000元獎賞

第二階段的電子消費券將於8月7日起分期發放，ELEMENTS圓方亦推出「盛夏購物四重賞」，8月上旬商場將透過ELEMENTS手機應用程式，向ELEMENTS Club會員及特選「圓方之友」派發總值1,000元指定消費餐飲電子禮券，合共送出總值逾1,000元萬餐飲電子禮券，讓ELEMENTS Club會員及特選「圓方之友」品嚐各式中外美饌同時享受滋味禮遇。

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由8月1日至31日，顧客以指定之電子貨幣於場內之零售商戶即日消費滿5,000元，即享合共總值2,000元獎賞！另消費滿60,000元更可享總值28,000元驚喜禮遇。與此同時，商場與銀聯攜手帶來「銀聯額外消費獎賞」，顧客憑合資格之銀聯支付方式於場內指定商戶即日消費滿指定金額，除可換領場內獎賞，更可額外獲贈高達1,200元ELEMENTS圓方電子禮券。

此外，商場更特別推出「周末時尚服飾獎賞」，顧客於指定日子憑指定時尚服飾消費單據換領消費獎賞時，更可額外獲得總值1,000元獎賞。各款ELEMENTS圓方電子禮券分別適用於場內逾百間人氣商戶，讓顧客盡情購買心頭好。

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「盛夏購物四重賞」：

第一賞：「盛夏餐飲獎賞」

8月上旬，商場將會向ELEMENTS Club會員及特選「圓方之友」派發總值1,000元指定消費餐飲電子禮券，合共送出逾總值1,000萬元餐飲電子禮券，讓ELEMENTS Club會員及特選「圓方之友」相約好友於周末共嚐滋味佳餚。

第二賞：「盛夏購物消費獎賞」

由8月1日至31日，顧客以指定之電子貨幣於商場內的零售商戶即日消費滿5,000元，即可享總值2,000元獎賞，包括100元指定消費時尚服飾電子禮券、總值200元指定消費美容電子禮券、總值700元指定消費餐飲電子禮券及總值1,000元指定消費商戶電子禮券；消費滿10,000元即可享總值5,000元獎賞，包括總值300元指定消費時尚服飾電子禮券、500元指定消費美容電子禮券、總值1,500元指定消費餐飲電子禮券及總值2,700元指定消費商戶電子禮券。

另消費滿60,000元，更可享總值28,000元獎賞，包括1,000元指定消費珠寶及配飾電子禮券、1,000元指定消費購物電子禮券、總值1,200元指定消費時尚服飾電子禮券、總值3,000元指定消費美容電子禮券、總值7,800元指定消費餐飲電子禮券及總值14,000元指定消費商戶電子禮券！

除以上豐富獎賞外，顧客更可登記成為ELEMENTS Club會員，尊享連串優惠奬賞及專屬服務，包括30日積分登記期限（以電子貨幣消費滿100元或以上，每消費1元可獲1奬賞積分）、會員戶口相聯親友儲分計劃（一個會員戶口，二人同時儲分）、多元化的積分獎賞兌換計劃、便捷的禮品換領手機程式、商戶優惠及特別禮遇服務、電子會員卡及享用特設會員專區，享盡所有優惠。

第三賞：「ELEMENTS 圓方x銀聯額外消費獎賞」

由8月1日至31日，顧客憑合資格之銀聯支付方式（只適用於卡號以62開頭的合資格銀聯卡、銀聯手機閃付或銀聯二維碼）於商場指定商戶即日消費滿指定金額，更可享獎上獎！顧客憑合資格之銀聯支付方式於ELEMENTS圓方指定商戶即日消費滿5,000元，除可獲「盛夏購物消費賞」總值2,000元獎賞，更可額外獲100元ELEMENTS圓方電子禮券，合共可獲總值2,100元獎賞；另憑合資格之銀聯支付方式於ELEMENTS圓方指定商戶即日消費滿10,000元或60,000元，則可額外獲總值200元或總值1,200元電子禮券，合共可分別獲5,200元獎賞或29,200元獎賞。

第四賞：「周末時尚服飾獎賞」

由8月1日至31日，逢星期五至日，顧客憑指定時尚服飾消費單據於商場換領消費獎賞時，更可額外獲得1,000元指定消費特定時尚服飾電子禮券。

西餐廳Alimente登場 健康一族全新選擇 英國運動品牌Sweaty Betty進駐 限時開幕優惠

現代人越來越注重健康，健康西餐廳Alimente已正式登陸ELEMENTS圓方，餐廳主打健康營養蓋飯及西餐，更提供自家製美味素湯、果茶及咖啡等，為一眾注重健康和均衡飲食的顧客帶來全新選擇。由即日起，凡於Alimente惠顧任何套餐，即可以優惠價38元或20元將餐飲升級為紅/白餐酒一杯或啤酒一杯；惠顧任何套餐外賣自取更可享85折優惠。

此外，英國女裝運動品牌Sweaty Betty全新登陸ELEMENTS圓方，品牌結合時尚和運動，讓每位女性透過健身等方式突破界限。新店裝潢陳設採用自家清新簡約的設計，營造出休閒恬靜的氛圍，讓顧客在舒適寬敞的環境下盡情選購全新運動及休閒服裝系列。為慶祝新店開幕，由即日至8月31日，憑PREMIERE CINEMAS即日電影戲票於ELEMENTS圓方Sweaty Betty購買正價運動緊身褲，可享85折優惠。

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ELEMENTS圓方「盛夏購物消費獎賞」及「ELEMENTS 圓方x銀聯額外消費獎賞」詳情：

推廣日期：2022年8月1日至31日 禮品換領處： 火區1樓（TUDOR店側，開放時間為上午10時至晚上10時） 金區2樓（FRANCK MULLER店側，開放時間為正午12時至晚上8時）

ELEMENTS圓方「周末時尚服飾獎賞」詳情：

推廣日期：2022年8月1日至31日（逢星期五至日） 禮品換領處： 火區1樓（TUDOR店側，開放時間為上午10時至晚上10時） 金區2樓（FRANCK MULLER店側，開放時間為正午12時至晚上8時）

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責任編輯：嚴浩文