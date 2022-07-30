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【可持續時尚】UNIQLO由設計生產入手　新技術助節省用水

10:00 2022/07/30

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近年時裝領域陸續關注ESG議題，以回應消費者追求零浪費、更耐用服裝等需求。日本零售巨頭迅銷集團（06288）旗下的服裝品牌UNIQLO亦回應指，將繼續從多方面把可持續理念融入產品設計和生產中，並且透過提倡多元包容的就業計劃、回收及捐贈計劃等項目，帶動公眾共同推動ESG。

考慮顧客所需 舒適且持久流行

有言時裝業是世界上主要的污染行業之一，若要推動本港「可持續時尚」的步伐，必須了解可持續時尚的起點。UNIQLO回應本報時指出，該起點是能夠提供顧客真的需要、穿着舒適，且能夠持久流行的服飾。

因此，該品牌在設計與製造過程中，亦正在使用新技術，堅持透過簡約的設計及生產等，避免對地球造成負荷。

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【新世代團隊管理】富麗敦海洋公園酒店盼作新嘗試　藉「F.U.N Desk」團隊吸納創意

逾6成港澳消費者 願支付溢價

該品牌為了解港澳消費者對可持續時尚的認知，近日便夥拍香港理工大學時裝及紡織學院開展了相關調查。調查結果顯示，港澳消費者對可持續發展目標（Sustainable Development Goals，簡稱SDGs）的認知比例有56%，較全球消費者的49.7%高。

根據該調查研究，新冠疫情亦成為改變港澳消費者時尚消費模式的誘因，若消費者對可持續時尚產品和品牌策略有更好的認知和了解，會提升他們對購買相關產品的意慾。

  • 例如逾80%受訪者表示，在挑選品牌服飾時會考慮該品牌在可持續議題的立場與處理方針
  • 亦有逾60%受訪者稱，願意為符合可持續發展的時尚產品，支付高於原價1至2成的溢價
  • 由此可見，香港市場在可持續時尚產品的需求方面有很大發展空間

為實踐可持續發展目標，UNIQLO指出，母公司早於2001年特設「社會貢獻室」，即可持續發展部的前身，分別從環境、人才、商品3大領域推動（見表）。該部門還會策劃和執行相關活動，以及在企業內部教育及傳訊。

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與社福機構合作 聘請殘疾人士

舉例來說，在提倡多元包容方面，包括性別平等、增加殘疾人士的參與，以及尊重不同性取向和性別認同，該品牌2021年7月起啟動了支援殘疾人士就業的「Here for U」招聘計劃。

即使在疫情之下，UNIQLO仍與多個社福機構合作，截至今年3月為止，該計劃已成功聘請了12位學員為兼職員工。該品牌更期望，今年內於全港各店舖皆能聘用殘疾人士。

此外，迅銷集團今年4月亦發表了可持續發展報告，闡述供應鏈改革，包括讓品牌為可持續發展的社會作出貢獻時，亦努力追求企業自身的發展。

改革措施包括把商品的原材料、衣服物料生產以及縫製環節溫室氣體減排20%；集團店舖及辦公室的電力將100%使用可再生能源，並與合作工廠共同制定削減計劃；計劃將全部服裝約50%原料，替換為環保再生原料。

記者：張寶燕

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