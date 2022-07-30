  • 30°C
香港時間 : 2022730日 (六) 16:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【藝術科技】藉虛擬網紅進軍NFT市場　實時數據改變藝術品效果吸引大眾

16:00 2022/07/30

分享：

分享：

NFT藝術品《Drowning in Love》是由實時數據驅動，公眾每瀏覽一次網站、每開價一次，下墜的花瓣數目、水花波浪，以及背景音樂編曲都會作出改變。

將虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）等技術加入到藝術品中，對大眾來說已不再新鮮。藝術創作者要在市場中尋找突破，就要發揮小宇宙，以創新概念開拓更多可能性。有本地品牌營銷初創就藉着虛擬技術，創作出名為「MonoC」的虛擬網紅，並以其名義攻入NFT市場，為藝術創作賦予更多創新意義及商機。

【數碼藝術】港漫插畫家拓Web 3.0發展　設計元宇宙遊戲＋NFT畫作

【藝術科技】打破傳統限制　數碼藝術玩出無限組合拓創作者發揮空間

本地品牌營銷企業Gusto Collective創辦人兼行政總裁劉偉權（Aaron）接受本報專訪時就提到，NFT藝術品近年在商業市場中興起，作為市場營銷的服務商必定要絞盡腦汁，藉着數碼科技，來配合大眾及市場的喜好，以創新來搶佔商機。

舉例指，早前該企涉足NFT界，與英國拍賣行富藝斯（Phillips）合作。Aaron談到：「若僅如市場上普遍的NFT作品一樣，就會變得很無趣，也難以吸引大眾去了解及欣賞藝術品。」他認為，若要公眾理解藝術，作為品牌營銷企業就要推進創意思維，令當代藝術創作形式變得更多樣。他又指，除藝術家自身創作外，若公眾能親身參與會更具吸引力。

Gusto Collective創辦人兼行政總裁劉偉權表示，當代藝術創作形式變得更多樣，除了藝術家自身創作外，公眾能親身參與會更具吸引力。（受訪者提供圖片）

實時數據驅動　收集15萬個數據點

為求突破，Aaron與團隊決定在富藝斯的網上拍賣會「My Kawaii Valentine」上，派出自家研發的虛擬網紅MonoC，以其名義來製作出一件名為《Drowning in Love》的NFT藝術品。他透露，Drowning in Love與其他NFT作品最大分別之處，是由實時數據驅動，公眾更有份參與。

他解釋，在這件作品中，MonoC躺在花池上，水會一直流動。而由網上拍賣開始的第一分鐘起，公眾每瀏覽一次網站、每開價一次，這些拍賣數據點（Data Point）都會輸入系統，再透過演算法改變下墜的花瓣數目、水花波浪，以及背景音樂編曲，因此最終效果會在競標完結後才知道。據悉，Drowning in Love在拍賣進行7日期間，至少收集15萬個數據點，最終以18.9萬元的價格成交。

新方式創作　仍面臨挑戰

他亦坦言，要以新方式來創作，會出現許多挑戰。

科技其實並未如我想像中成熟。

他舉例，拍賣會直播開始前已進行測試，但由於該企與富藝斯的伺服器並非在同一地區，突然發現作品出現「卡住」的情況，令他相當驚恐。他隨即與技術團隊將數據分拆，並放置於不同的伺服器內，減低用作直播的伺服器的負荷，才解決問題。

除面對科技應用的挑戰，Aaron也指出，目前香港市場要推動藝術科技發展，也不簡單，「大眾對藝術科技的認識都較淺。」Aaron坦言，若要大力推動，不能只單靠商界和業界，香港政府也應正面看待藝術科技的趨勢，大膽革新。

而事實上，港府近年也積極推行不同的活動，教育公眾。例如近日康樂及文化事務署轄下藝術推廣辦事處與科學推廣組，在「藝術@維港」項目下攜手舉行「香港賽馬會呈獻系列：藝術有理」展覽，Gusto Collective也參與其中。

科技技術用得合適　或有驚喜

負責是次展覽的香港科學館總館長陳淑文直言，香港在藝術科技方面的確較保守。但有着其他地區的發展可供參考，香港的腳步將可緊貼其後：「科技技術不一定要走在時代的尖端，只要用得合適，就會有不一樣的驚喜。」她補充，期望無論是藝術家、商界或大眾，都可以再發掘多些科技的應用方法，來共同推動香港藝術科技的發展。

香港科學館總館長陳淑文認為，科技技術不一定要走在時代的尖端，只要用得合適，就會有不一樣的驚喜。（受訪者提供圖片）

【數碼藝術】插畫家藉NFT增跨領域合作　聚焦個人化體驗

記者：曾曉汶

《創業ideas》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

相關文章

【加密投資】疑提供虛假加密投資App　蘋果、Google一起被查
2022/07/29
【加密投資】疑提供虛假加密投資App　蘋果、Google一起被查
【元宇宙】Meta公布首份《元宇宙白皮書》　瞄準627萬億元市場
2022/07/26
【元宇宙】Meta公布首份《元宇宙白皮書》　瞄準627萬億元市場
【NFT禁令】Minecraft頒布新禁令　抵制區塊鏈內容
2022/07/21
【NFT禁令】Minecraft頒布新禁令　抵制區塊鏈內容
【加密寒冬】NFT需求急跌　NFT交易平台OpenSea裁減20%員工
2022/07/15
【加密寒冬】NFT需求急跌　NFT交易平台OpenSea裁減20%員工

你可能感興趣

【加密投資】疑提供虛假加密投資App　蘋果、Google一起被查
12:38 2022/07/29
【加密投資】疑提供虛假加密投資App　蘋果、Google一起被查
【元宇宙】Meta公布首份《元宇宙白皮書》　瞄準627萬億元市場
12:15 2022/07/26
【元宇宙】Meta公布首份《元宇宙白皮書》　瞄準627萬億元市場
【NFT禁令】Minecraft頒布新禁令　抵制區塊鏈內容
17:26 2022/07/21
【NFT禁令】Minecraft頒布新禁令　抵制區塊鏈內容
NFT 拍賣 香港科學館 音樂 網紅 市場營銷 香港 英國 VR AR

下一篇文章

【疫市營商】怡和餐飲集團新舵手疫下上任　「A-C-E管理策略」應對餐飲業生存戰
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【澳元定存】澳元7天定存年息最高11厘 中銀料澳洲央行下周加息半厘
【澳元定存】澳元7天定存年息最高11厘 中銀料澳洲央行下周加息半厘
【港元定存】恒生罕有搶港元短存 另8.88厘高息王倒數
【港元定存】恒生罕有搶港元短存 另8.88厘高息王倒數
【英鎊定存】英鎊短存最高12.88厘 中銀料下周加息半厘
【英鎊定存】英鎊短存最高12.88厘 中銀料下周加息半厘
【港元定存】3個月年息最高7.01厘 大小行破天荒鬥加息
【港元定存】3個月年息最高7.01厘 大小行破天荒鬥加息
【港元定存】1年港元定存最高3.1厘 有機獲贈1500元禮券吸客
【港元定存】1年港元定存最高3.1厘 有機獲贈1500元禮券吸客
【美元定存】3個月美元定存最高息2.88厘 再現破頂息
【美元定存】3個月美元定存最高息2.88厘 再現破頂息
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款