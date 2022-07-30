【藝術科技】藉虛擬網紅進軍NFT市場　實時數據改變藝術品效果吸引大眾

▲ NFT藝術品《Drowning in Love》是由實時數據驅動，公眾每瀏覽一次網站、每開價一次，下墜的花瓣數目、水花波浪，以及背景音樂編曲都會作出改變。

將虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）等技術加入到藝術品中，對大眾來說已不再新鮮。藝術創作者要在市場中尋找突破，就要發揮小宇宙，以創新概念開拓更多可能性。有本地品牌營銷初創就藉着虛擬技術，創作出名為「MonoC」的虛擬網紅，並以其名義攻入NFT市場，為藝術創作賦予更多創新意義及商機。

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本地品牌營銷企業Gusto Collective創辦人兼行政總裁劉偉權（Aaron）接受本報專訪時就提到，NFT藝術品近年在商業市場中興起，作為市場營銷的服務商必定要絞盡腦汁，藉着數碼科技，來配合大眾及市場的喜好，以創新來搶佔商機。

舉例指，早前該企涉足NFT界，與英國拍賣行富藝斯（Phillips）合作。Aaron談到：「若僅如市場上普遍的NFT作品一樣，就會變得很無趣，也難以吸引大眾去了解及欣賞藝術品。」他認為，若要公眾理解藝術，作為品牌營銷企業就要推進創意思維，令當代藝術創作形式變得更多樣。他又指，除藝術家自身創作外，若公眾能親身參與會更具吸引力。

▲ Gusto Collective創辦人兼行政總裁劉偉權表示，當代藝術創作形式變得更多樣，除了藝術家自身創作外，公眾能親身參與會更具吸引力。（受訪者提供圖片）

實時數據驅動 收集15萬個數據點

為求突破，Aaron與團隊決定在富藝斯的網上拍賣會「My Kawaii Valentine」上，派出自家研發的虛擬網紅MonoC，以其名義來製作出一件名為《Drowning in Love》的NFT藝術品。他透露，Drowning in Love與其他NFT作品最大分別之處，是由實時數據驅動，公眾更有份參與。

他解釋，在這件作品中，MonoC躺在花池上，水會一直流動。而由網上拍賣開始的第一分鐘起，公眾每瀏覽一次網站、每開價一次，這些拍賣數據點（Data Point）都會輸入系統，再透過演算法改變下墜的花瓣數目、水花波浪，以及背景音樂編曲，因此最終效果會在競標完結後才知道。據悉，Drowning in Love在拍賣進行7日期間，至少收集15萬個數據點，最終以18.9萬元的價格成交。

新方式創作 仍面臨挑戰

他亦坦言，要以新方式來創作，會出現許多挑戰。

科技其實並未如我想像中成熟。

他舉例，拍賣會直播開始前已進行測試，但由於該企與富藝斯的伺服器並非在同一地區，突然發現作品出現「卡住」的情況，令他相當驚恐。他隨即與技術團隊將數據分拆，並放置於不同的伺服器內，減低用作直播的伺服器的負荷，才解決問題。

除面對科技應用的挑戰，Aaron也指出，目前香港市場要推動藝術科技發展，也不簡單，「大眾對藝術科技的認識都較淺。」Aaron坦言，若要大力推動，不能只單靠商界和業界，香港政府也應正面看待藝術科技的趨勢，大膽革新。

而事實上，港府近年也積極推行不同的活動，教育公眾。例如近日康樂及文化事務署轄下藝術推廣辦事處與科學推廣組，在「藝術@維港」項目下攜手舉行「香港賽馬會呈獻系列：藝術有理」展覽，Gusto Collective也參與其中。

科技技術用得合適 或有驚喜

負責是次展覽的香港科學館總館長陳淑文直言，香港在藝術科技方面的確較保守。但有着其他地區的發展可供參考，香港的腳步將可緊貼其後：「科技技術不一定要走在時代的尖端，只要用得合適，就會有不一樣的驚喜。」她補充，期望無論是藝術家、商界或大眾，都可以再發掘多些科技的應用方法，來共同推動香港藝術科技的發展。

▲ 香港科學館總館長陳淑文認為，科技技術不一定要走在時代的尖端，只要用得合適，就會有不一樣的驚喜。（受訪者提供圖片）

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記者：曾曉汶

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