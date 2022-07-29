【歐聯外圍賽】烏球隊贏波對家球迷高呼普京 歐洲足協調查

歐聯外圍賽第二圈賽事中，土耳其球隊費倫巴治主場對烏克蘭球隊基輔戴拿模。費倫巴治球迷疑因支持隊伍輸波，當場高呼俄羅斯總統普京的名字向對家示威。歐洲足協宣布對費倫巴治展開紀律調查。

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兩隊早前於波蘭打成0:0平手，因此周三（27日）返回土耳其繼續次回合賽事。29歲烏克蘭國腳Vitaliy Buyalskyi上半場射入一球，基輔戴拿模以1:0領先，引起費倫巴治球迷不滿。

基輔戴拿模球員慶祝入球後，費倫巴治球迷居然高呼普京（Vladimir Putin）的名字示威。由於俄烏戰爭正持續，網絡上不乏聲討費倫巴治球迷無球品的聲音，更有網民呼籲抵制土耳其球隊參加歐洲賽事。

費倫巴治其後一度追平，不過Oleksandr Karavayev於加時階段為基輔戴拿模再入一球，基輔戴拿模最終以2:1淘汰費倫巴治。

歐洲足協（UEFA）周四（28日）宣布，針對費倫巴治涉嫌不當的行為向球隊展開紀律調查。

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基輔戴拿模主教練早前拒絕出席賽後記者會，抗議費倫巴治球迷高呼普京名字的行徑，其後發表聲明表示對球迷的做法感到很可惜。

烏克蘭駐土耳其大使博德納里（Vasyl Bodnar）也在社交媒體Twitter發文，表示對費倫巴治球迷的做法感到難過，並感謝一眾譴責他們的人。

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責任編輯：鄭錦玲