【The Sims 4】《模擬市民4》有大Bug　市民快速老化兼亂倫

▲ 有網友表示，新系統也發生了家庭成員產生曖昧關係的情況。（EA官網）

《模擬市民4》（The Sims 4）最新資料片《高中歲月》昨（28日）推出，加入內容包括手機系統現代化、身體毛髮細節化，以及性傾向轉換等功能。但有玩家發現遊戲出現大漏洞（Bug），部分市民不但有快速老化問題，有些玩家的角色更開始對家人產生好感，出現亂倫的情況。

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在《模擬市民4》，玩家可以在遊戲中選擇市民的壽命長短，分為長、正常與短，也可能會遇上不可預料的意外導致死亡。但在這次資料片更新後，部分玩家反映他們的青年市民竟然快速老化，原本的老年市民更是直接老死。

有網友表示，新系統也發生了家庭成員產生曖昧關係的情況，例如遊戲中的女兒希望與父親約會，祖母竟然想讓她兒子做她的男朋友等情節。

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營運暨開發商藝電（EA）在Twitter回應這次更新漏洞，表示正調查遊戲角色在各種生命周期下自動老化的情況，並建議玩家在解決方法尚未推出前，將遊戲角色的壽命設定為 Normal，以暫時避免問題。

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責任編輯：陳卓賢