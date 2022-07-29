【定息按揭】按證公司李令翔：供樓人士倘擔心長遠利率風險可用定按　下月起將上調定按年利率

▲ 香港按揭證券有限公司執行董事兼總裁李令翔指，供樓人士倘擔心長遠利率風險，可用定息按揭。

香港按揭證券有限公司執行董事兼總裁李令翔表示，本地利率變動會直接影響不少市民的置業能力或按揭供款負擔，倘他們較為擔心長遠的利率風險，可考慮選用定息按揭。他承認，浮息按揭利率短期內仍比定息按揭低，但置業人士若能把按揭利率鎖定一段時間，特別是在收支比較緊張的供樓初期，可使財務負擔更為穩定。

李令翔指，定息按揭能減低置業人士面對利率波動的風險。按證公司於2020年5月再度推出定息按揭試驗計劃，並在2021年11月把計劃恆常化，提供10、15和20年期的定息按揭貸款。一些採用上述工具的置業人士，有效地控制了利率風險。例如，今年初10年期定息按揭年利率為1.99%，高於當時浮息按揭實際利率（約1.4%）。但6個月後，浮息按揭實際利率已升達2.5%，且有繼續上升的趨勢，可見定息按揭有其可取之處。

定息按揭計劃利率變動與市場走勢大致相符

現時利率環境與年初已大為不同，李令翔稱按證公司亦已宣布調整定息按揭計劃10、15和20年期的定息年利率，於8月1日開始劃一上調30基點至3.50%、3.65%及3.80%。他表示，一如今年初，這些定息按揭利率現時比浮息按揭實際利率要高，但基於儲局現階段認為適宜繼續加息，他提醒置業人士必須考慮按揭利率日後會繼續上升的風險。

李令翔解釋，為提供定息按揭，按證公司會發行長期債券及利用利率掉期等工具管理風險，故制定定息按揭息率不單需要參考短期利率，更需參照一系列較長期利率的水平和趨勢。另外，由於港元與美元市場有緊密的互動關係，部分美元市場數據亦具參考價值。總括而言，定息按揭計劃利率的變動與市場走勢大致相符，部分年期的升幅甚至比一些相關的長期利率要低，因按證公司有較好的信貸評級及融資能力。

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責任編輯：余倩敏