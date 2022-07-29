再現「2字頭」新盤　粉嶺北ONE INNOVALE最平296.2萬起　112伙折實500萬有找

美國聯儲局年內4度加息，累加2.25厘，但本地銀行暫未有跟加，發展商把握時機加快推盤，其中由恒基地產（00012）發展，位於粉嶺馬適路新盤ONE INNOVALE-Archway已公布首張價單，涉及123伙。發展商提供樓價最多7%折扣，折實平均呎價約14,168元，入場單位為A座3樓09室，實用面積225平方呎，開放式間隔，折實價296.2萬元，實用呎價約13,106元。

ONE INNOVALE第1號價單顯示，單位實用面積209至609平方呎，涵蓋開放式至三房，以最高折扣率計，折實價由296.2萬元起，至最貴864.7萬元，折實呎價則約13,106元至15,512元。

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恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，首批單位以「忍讓價」推出，較同區二手樓有5%至10%折讓，而首張價單有112伙折實價500萬元或以下，又指日後有一定加價空間。

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