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再現「2字頭」新盤　粉嶺北ONE INNOVALE最平296.2萬起　112伙折實500萬有找

股樓投資 15:10 2022/07/29

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美國聯儲局年內4度加息，累加2.25厘，但本地銀行暫未有跟加，發展商把握時機加快推盤，其中由恒基地產（00012）發展，位於粉嶺馬適路新盤ONE INNOVALE-Archway已公布首張價單，涉及123伙。發展商提供樓價最多7%折扣，折實平均呎價約14,168元，入場單位為A座3樓09室，實用面積225平方呎，開放式間隔，折實價296.2萬元，實用呎價約13,106元。

ONE INNOVALE第1號價單顯示，單位實用面積209至609平方呎，涵蓋開放式至三房，以最高折扣率計，折實價由296.2萬元起，至最貴864.7萬元，折實呎價則約13,106元至15,512元。

延伸閱讀【多圖】粉嶺北新盤ONE INNOVALE登場　每伙皆設「淨化消毒門廊」　示範單位陪你睇【下一頁

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恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，首批單位以「忍讓價」推出，較同區二手樓有5%至10%折讓，而首張價單有112伙折實價500萬元或以下，又指日後有一定加價空間。

同場加映【溫股知新】靜待儲局議息 個股超多消息

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 ONE INNOVALE－Archway ONE INNOVALE 恒基

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