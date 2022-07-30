【疫市營商】怡和餐飲集團新舵手疫下上任　「A-C-E管理策略」應對餐飲業生存戰

▲ 怡和餐飲集團行政總裁李龍基去年接任，採取「A-C-E管理哲學」應對市場白熱化。

香港素有「美食天堂」美譽，餐飲業之間的競爭自然激烈，加上新冠疫情所帶來的衝擊，更掀起汰弱留強的生存戰。擁有KFC肯德基、Pizza Hut必勝客及PHD業務的怡和餐飲集團，去年迎來新掌舵人李龍基（Aaron），並藉着「A-C-E管理策略」掌管內外事務，創造競爭優勢，應對市場白熱化。

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去年10月上任怡和餐飲集團行政總裁的Aaron，目前負責管理香港、澳門、緬甸、台灣及越南的KFC肯德基、Pizza Hut必勝客及PHD業務。他曾在顧問公司與投行擔任管理層，接任怡和餐飲CEO一職前，也曾於仁孚行擔任董事總經理，負責大中華區的汽車業務。

深耕亞洲市場逾20年，Aaron表示自己近年一直反思，作為管理層在面對不同挑戰時，可如何從中協助企業尋找其價值，保持競爭力和活力。而他最終決定採取「A-C-E管理策略」，他解釋，A為Agility敏捷力、C為Customer-centricity以客為本、E則為Empathy同理心。

他指出，在瞬息萬變的環境下，企業必須在不同範籌注入敏捷力，才可快速應變。舉例來說，近年餐飲業面對原料來源不穩定，要保持食物正常供應相當困難。

Aaron憶述，早前美國爆發嚴重的禽流感，加上俄烏衝突影響物流，導致全球雞蛋供應緊繃。而KFC招牌菜之一的葡撻（台灣稱為蛋撻），製作材料包含雞蛋，台灣地區供應曾一度受影響。

快速應變保供應 新營銷宣傳提升討論度

他透露，當時立刻與台灣團隊討論，除了採取「將雞蛋放在不同的籃內」對策，尋找來自不同地區的原料來應對，也趁機開啟甜品支綫業務，在5月底推出沿用葡撻酥皮的新產品「莓果奶酥撻」。

假設平時有10個人食葡撻，新產品登場後，就可能有3個人會試新口味，能夠短暫解決需求問題。

他補充，當時配合了「宣布與蛋撻劃分界綫」的營銷宣傳，隨即在港台兩地引起熱話，進一步提升品牌的曝光與討論度。

▲ 台灣肯德基在5月底推出沿用葡撻酥皮的新產品「莓果奶酥撻」，當時還配合了「宣布與蛋撻劃分界線」的營銷宣傳，隨即在港台兩地引起熱話，進一步提升品牌的曝光與討論度。（資料圖片）

而代表C的以客為本，Aaron就多次重申這是他管理的精神。由汽車界轉投飲食業，兩項業務看似極不相關，惟Aaron卻認為：

從產業結構來說，生意的根本是一樣，有一定的邏輯是可共用的。

他解釋，餐飲業和汽車業均有其特性，但本質相同，最重要的都是了解顧客喜好、習慣，甚至是痛點，然後再設計出切合不同顧客需要的產品及服務，加強接觸點。

鹽酥雞+Oreo薄餅 台灣惹回響

至於「A-C-E管理策略」中的E代表着同理心，正是Aaron管理員工時最重要的一項技巧。他提到，自己並非十項全能，更不是超人，不可能懂所有細節。企業要成功，必須要有來自不同背景的員工，才可以互相分享不同行業的經驗，集思廣益激發創意及創新，「理解及相信他們，大膽賦權提供自由度，或可製造出驚喜。」

▲ 李龍基（左三）表示，企業要成功，必須要有來自不同背景員工，才可以互相分享不同行業的經驗，集思廣益激發創意及創新。（湯致遠攝）

他舉例，台灣Pizza Hut於今年5月時推出「鹽酥雞+Oreo」口味薄餅，他坦言自己對此配搭十分不能理解。但台灣團隊表示，當時台灣網絡討論度最高的正是鹽酥雞，而團隊在思考要如何推出新產品時，發現有夜市在賣鹽酥雞時，會把Oreo放在一起炸，在當地極受歡迎。他表示，

不可能因為我一個人覺得奇怪就否決，加上此為限定款式，試一下也無妨！

而最終此款式在台灣引起極大回響，也在兩星期內售出一半數量。

不過Aaron也強調，雖然大膽賦權，但並非胡亂作決策；並指出，每次計劃推出新產品時，團隊都會根據大數據分析與市場調查，以實際數字提出意見，會更加令人信服。

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記者：曾曉汶

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