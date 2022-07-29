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【勞工權益】酷熱天氣工作安排差　美UPS員工遊行抗議

商業 17:26 2022/07/29

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運輸和物流美企UPS的紐約市員工，不滿公司的酷熱天氣工作安排進行抗議。（法新社圖片）

美國及加拿大早前出現高溫熱浪天氣，戶外工作人員大受影響，當中運輸和物流企業UPS疑未能妥善安排酷熱天氣工作，引起員工因工受傷及不滿，有工會發起遊行抗議。

【航空】緩解航班不足　聯合及加拿大航空強化聯營

紐約市早前受到熱浪天氣影響，氣溫持續超越華氏90度（約攝氏32.22度），並出現中暑個案等，當地的UPS物流分發中心疑因為通風不良，被員工投訴如「身處煉獄」，另受到早前加州一名24歲UPS物流車司機疑因酷熱天氣，發現倒斃在駕駛座，令紐約市物流分發中心的員工擔心工作安全，遂到布鲁克林區的UPS客戶中心發起抗議。

當地UPS員工的代表工會Teamsters Local 804主席Vincent Perrone表示，公司業績亮麗但管理層漠視員工的工作環境，貨倉未有因應酷熱天氣調節通風溫度如「煉獄」，只有管理層的電子設備房間啟用冷氣。Perrone稱上周曾收到4位物流車司機因中暑需要到急症室求醫，有一宗資方更不打算呼叫救護車。UPS方面則表示有關注員工健康及工作安全，有高溫工作指引，每年亦投入2.7億美元在有關方面。另一方面Amazon工會代表Brett Daniels亦有到場，他作為Amazon貨倉員工表示身同感受，形容物流中心普遍通風不良和沒有冷氣。

【疫市商機】日、台食品直送有市場　零食大王每月收入800萬

責任編輯：王浩賢

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