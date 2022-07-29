美佛州擬限公共資金「政治因素」投資 州長批評ESG

美國佛州宣布限制將經濟政治化的行為，州長德桑蒂斯批評業界目前將政治意識形態強加於經濟上，指投資應符合受益人利益最大化原則。德桑蒂斯宣布佛州將禁止州份行政管理委員會旗下的基金經理，根據政治因素投資。

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德桑蒂斯（Ron DeSantis）周三（27日）舉行新聞發布會，宣布限制企業將經濟政治化（politicization of the economy）的行為。德桑蒂斯批評覺醒主義的意識形態強加於經濟上，而且華爾街、大型資產管理公司及科企正參與其中。

德桑蒂斯表示，資金投資應符合受益人利益最大化原則，而非推動覺醒主義意識形態議程和將有政治分歧者邊緣化的工具。德桑蒂斯點名批評ESG（環境、社會和企業管治）概念，將企業按照環境、社會及公司管理層面指標評分，甚至鼓勵民眾利用其管理退休金。

他指當地退休教師等民眾正依賴退休金過活，但卻為此考慮不屬於最佳投資的標準。

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德桑蒂斯稱佛州將禁止州行政管理委員會旗下的基金經理，根據政治因素分配州內投資資金。德桑蒂斯指他希望基金經理考慮受益人的最大利益，只考慮回報最多的投資，令外界看到佛州擁有良好的養老制度。

德桑蒂斯同時宣布，將禁止華爾街、銀行、信用卡公司及如PayPal等匯款公司，因宗教、政治或社會信仰而歧視顧客。他指將經濟政治化對大型公司有利，但不利中小企，甚至在很多方面都將為中小企帶來巨大壓力，當局需確保站在普通人的一邊。

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責任編輯：李俊儀