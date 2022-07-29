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美國百大富豪身家 較去年11月縮水4.8萬億元

環球經濟金融 14:04 2022/07/29

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彭博社追蹤美國百大富豪的資產，發現他們的身家較去年11月大幅縮水6,220億美元（約4.8萬億港元）。不過他們的財富在新冠疫情期間錄得爆炸式增長，他們過去8年的財富增逾1萬億美元（約7.8萬億港元）。

耶倫承認美國經濟放緩並非衰退 就業仍然強勁 【下一頁】

彭博富豪指數（Bloomberg Billionaires Index）追蹤全美國最富有的100人，數據顯示他們過去近8年的總資產增長超過1萬億美元，其中過半增長的財富流向Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）及Amazon創辦人貝索斯（Jeff Bezos）等10大富豪。

不過科技股崩盤導致富豪資產縮水，美國百大富豪的資產較去年下跌6,220億美元，是彭博富豪指數錄得有史以來最大的持續損失。

彭博社指造成富者愈富的主要原因，是美國各階層的資產組成部分不一樣。新冠疫情初期，股票佔美國富豪財富比例超過三分之一，因此政府的經濟刺激措施及消費模式變化帶動股市飆升，富豪得以獲益，而基層因較少投資股票受益甚少。

股市熱潮也帶動不少私企的股價，也令富豪資產更上一層樓。

美國參院民主黨人達共識 推出抗通脹法案 【下一頁】

根據加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）經濟學家創建平台Realtime Inequality的數據，政府應對新冠疫情的行動加快富豪積累財富的速度。全美國最富有的1%人的資產，在新冠疫情爆發兩年内增長三分之一，而最富有的0.01%及0.001%人資產增幅更超過36%。

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責任編輯：鄭錦玲

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