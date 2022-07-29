  • 35°C
香港時間 : 2022729日 (五) 14:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【渣打業績】渣打香港上半年信貸減值逾3億美元　按年飆6倍　英國超越香港成為最賺錢主要市場

股市 13:41 2022/07/29

分享：

分享：

渣打集團 （02888） 今年上半年業績顯示，香港市場上半年經營收入17.37億元（美元，下同），按年減少5.8%；經營支出10.11億元，按年增加4.2%；信貸減值3.06億元，按年飆近6.3倍；除稅前基本溢利4.19億元，按年減少48.7%；成本對收入比率58.2%，按年增5.6個百分點。

中國區市場上半年經營收入5.99億元，按年多5.3%，但經營支出4.14億元，按年多13.7%；信貸減值9900萬元，按年增3.1倍；成本對收入比率69.1%，按年增5.1個百分點。

上半年集團於南韓、新加坡、印度、印尼、阿聯酋、英國、美國等市場都錄得除稅前基本溢利增加，當中以英國市場表現較亮麗，稅前基本溢利4.37億元，按年增近1.2倍，且超越香港而成為集團主要市場當中，稅前基本溢利最多的地方。美國市場稅前基本溢利2.45億元，亦增99.2%。

亞洲區稅前溢利按年倒退近兩成　歐美稅前溢利飆逾倍

按地區劃分，上半年亞洲稅前法定溢利18.43億元，按年少16.7%。非洲及中東稅前法定溢利5.74億元，按年多21.6%。歐美地區稅前法定溢利6.98億元，按年多1.2倍。

按客戶類別劃分的基本表現，上半年「企業、 商業及機構銀行業務」除稅前法定溢利19.63億元，按年多10.1%；「個人、私人 及中小企業銀行業務」除稅前法定溢利6.99億元，按年少15.9%；創投業務除稅前法定虧損1.52億元，按年擴大23.6%；中央及其他項目稅前法定溢利2.62億元，按年多2.9倍。

美國加息對樓市影響多大？經絡按揭曹德明預測本港何時加P，即睇【ET財智Talk】

相關文章：

【渣打業績】渣打上半年稅前溢利27.72億美元　按年增8.3%　中期息每股4美仙　將展5億美元股份回購

【渣打業績】渣打展望今年收入增約10%　下半年淨息差將進一步擴闊

【渣打業績】渣打：上半年就內房信貸減值為2.37億美元　另Mox創投業務增加2.6億元

記者：胡學能

港股 業績公布 渣打集團（02888）

上一篇文章

期指2萬關勢危 跌穿最壞情況下試咩位？

下一篇文章

【渣打業績】俄烏戰爭直接風險有限　惟需管理間接風險敞口、第二階段效應風險
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股期貨】道指期貨升23點、納指期貨升1.3%　蘋果公司盤後升近3%，亞馬遜盤後升逾13%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升23點、納指期貨升1.3%　蘋果公司盤後升近3%，亞馬遜盤後升逾13%（不斷更新）
【阿里巴巴9988】馬雲據報計劃放棄螞蟻集團的控制權　阿里巴巴跌6%考驗兩萬億市值
【阿里巴巴9988】馬雲據報計劃放棄螞蟻集團的控制權　阿里巴巴跌6%考驗兩萬億市值
【MIRROR演唱會】MIRROR演唱會發生嚴重意外　MakerVille取消餘下所有演出兼退票　電訊盈科午後跌逾1%、協興隆母企中建富通高開低走
【MIRROR演唱會】MIRROR演唱會發生嚴重意外　MakerVille取消餘下所有演出兼退票　電訊盈科午後跌逾1%、協興隆母企中建富通高開低走
【港股夜期+ADR】中概股跌幅收窄　夜期跌48點（不斷更新）
【港股夜期+ADR】中概股跌幅收窄　夜期跌48點（不斷更新）
【MIRROR】MIRROR演唱會途中屏幕突高空墮下　現場有舞者砸中受傷
【MIRROR】MIRROR演唱會途中屏幕突高空墮下　現場有舞者砸中受傷
【港股市況】阿里巴巴挫逾6%領跌　恒指午後跌500點下試2萬關、科指跌逾4%　渣打績後造好轉逾2%（不斷更新）
【港股市況】阿里巴巴挫逾6%領跌　恒指午後跌500點下試2萬關、科指跌逾4%　渣打績後造好轉逾2%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款