【渣打業績】渣打香港上半年信貸減值逾3億美元　按年飆6倍　英國超越香港成為最賺錢主要市場

渣打集團 （02888） 今年上半年業績顯示，香港市場上半年經營收入17.37億元（美元，下同），按年減少5.8%；經營支出10.11億元，按年增加4.2%；信貸減值3.06億元，按年飆近6.3倍；除稅前基本溢利4.19億元，按年減少48.7%；成本對收入比率58.2%，按年增5.6個百分點。

中國區市場上半年經營收入5.99億元，按年多5.3%，但經營支出4.14億元，按年多13.7%；信貸減值9900萬元，按年增3.1倍；成本對收入比率69.1%，按年增5.1個百分點。

上半年集團於南韓、新加坡、印度、印尼、阿聯酋、英國、美國等市場都錄得除稅前基本溢利增加，當中以英國市場表現較亮麗，稅前基本溢利4.37億元，按年增近1.2倍，且超越香港而成為集團主要市場當中，稅前基本溢利最多的地方。美國市場稅前基本溢利2.45億元，亦增99.2%。

亞洲區稅前溢利按年倒退近兩成 歐美稅前溢利飆逾倍

按地區劃分，上半年亞洲稅前法定溢利18.43億元，按年少16.7%。非洲及中東稅前法定溢利5.74億元，按年多21.6%。歐美地區稅前法定溢利6.98億元，按年多1.2倍。

按客戶類別劃分的基本表現，上半年「企業、 商業及機構銀行業務」除稅前法定溢利19.63億元，按年多10.1%；「個人、私人 及中小企業銀行業務」除稅前法定溢利6.99億元，按年少15.9%；創投業務除稅前法定虧損1.52億元，按年擴大23.6%；中央及其他項目稅前法定溢利2.62億元，按年多2.9倍。

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記者：胡學能