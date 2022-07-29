【渣打業績】俄烏戰爭直接風險有限　惟需管理間接風險敞口、第二階段效應風險

▲ 渣打指俄烏戰爭直接風險有限，但需管理間接風險敞口及第二階段效應風險。

渣打 （02888） 公佈中期業績，集團指在俄羅斯及烏克蘭的直接風險有限，但需管理所面對的間接風險敞口，以及第二階段效應所帶來之風險，例如為客戶管理能源及食品價格上升，或燃氣供應中斷的風險，以及制裁對俄羅斯客戶資產價值與投資的影響。

渣打又表示，要同時管理因俄烏戰爭令其他市場（尤其是信貸及商品）波動加劇，導致買賣風險上升。集團稱上半年已進行定期壓力測試，以評估俄烏戰爭對集團投資組合之影響，並已成立俄烏風險監察小組，對各方面風險進行考慮，並尋找緩解集團直接及間接風險的方法。

早期預警賬戶去年底以來增加20億美元

集團上半年平均涉險值（Risk at Value，指資產組合受相關市場價格變動時，市值可能產生之最大預期損失）為5050萬美元，較2021年下半年上升34％。集團解釋，總平均涉險值上升，是由於俄烏戰爭後商品價格，尤其是能源市場，受到影響，令市場極度波動。另外，集團客戶的早期預警賬戶自去年底以來增加20億美元，至75億美元，集團稱主要與內房波動及俄烏戰爭不確定性有關。

與此同時，在國際對俄制裁繼續升級下，渣打指制裁性質令其業務營運愈加複雜，集團正仔細評估最受制裁影響的業務性質，包括其第二階段效應所帶來之影響，以確保集團對自俄烏戰爭以來所實施的制裁之複雜程度及數量，有足夠控制。

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責任編輯：余倩敏