▲ 【大行分析】券商：恒隆內地物業在疫情中表現強韌 高盛憂項目發售及完工時間延遲、削目標價12%

恒隆地產 （00101） 上半年內地物業組合受疫情影響，但券商普遍認為，恒隆內地物業組合在疫情中表現強韌，特別是寫字樓表現理想。摩根士丹利認，即使有疫情因素，恒隆內地租賃業務持續穩健，恒隆上海商場租戶銷售額於6月已回復至2021年85%水平，而且7月情況持續改善，預期下半年內地租賃業務息稅前利潤增長將加快至5%，明年增長9%。

大摩：內地服務式住宅項目可助恒隆改善現金流

大摩指，恒隆未來數年將在內地銷售約500萬平方米的服務式住宅項目，預期可助恒隆改善現金流，並支持其增加派息。同時，本港租賃業務亦正在築底，上半年租賃收入下跌4%，即使第五波疫情，跌幅按年亦見收窄，而且出租率已回復至92%。

大摩將恒隆2022至2024年的每股盈利下跌2個百分點至2%，以反映物業發展項目延遲入帳及租賃預測，以現價股息率約5.5厘計，相當吸引，維持目標價18.5元，評級「增持」。

瑞銀：恒隆下半年利息成本會上揚

瑞銀指，恒隆上半年業績大致符合預期，上半年內地零售物業租金收入跌1%，但寫字樓租金收入則大增16%，主要因昆明及武漢寫字樓出租率改善所帶動，令內地租賃收入上半年仍能錄得2%增長。不過，瑞銀認為，恒隆只有41%債務為定息債務，預期下半年利息成本會上揚。瑞銀予恒隆目標價23.3元，評級「買入」。

高盛稱，恒隆內地項目遍布8個城市，其中4個城市受到封城影響1至2個月，但公司仍能有穩定的租金收入，與寫字樓業務表現強勁，及武漢項目持續改善有關，抵銷上海等項目的疲弱表現。

高盛稱，由於恒隆內地部分項目的完工時間或發售時間延遲，加上最新租賃假設，故將恒隆2022至2024年每股盈利下調13%至14%，12個月目標價降12%至22.1元，維持「買入」。

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編輯：陳韻妍