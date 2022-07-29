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【渣打業績】渣打展望今年收入增約10%　下半年淨息差將進一步擴闊

股市 12:59 2022/07/29

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渣打集團 （02888） 公布上半年業績，集團指今年開局表現強勁，因應當前表現及外圍環境，更新今年的全年指引。收入方面，撇除債務價值調整的收入，按固定匯率基準計算，增長約10%。該集團今年初公布去年全年業績時，曾預期今年全年收入增長預期在5–7%的基本目標範圍之內。

信貸減值將正常化　中期貸款損失率為30至35個基點

更新指引亦指出，今年度下半年淨息差將進一步擴闊，預期今年度全年的平均數將約為140個基點，明年則為160個基點。不包括英國銀行徵費的集團開支約為106億美元；包括現時估計為3億美元的正面貨幣滙兌影響。風險加權資產將大致與去年全年水平相若。信貸減值將正常化，中期貸款損失率為30至35個基點。在13%至14%的普通股權一級資本（CET1）比率目標範圍內靈活經營。集團又指，致力於2024年，甚或更早時間，實現10%的有形股東權益回報。

透過合作夥伴新增35萬名客戶

集團亦交代5項策略性行動的最新進展。企業、商業及機構銀行業務推動回報改善方面，風險加權資產收入回報上升110個基點至6.0%；金融機構客戶業務收入現時佔企業、商業及機構銀行業務收入44%，上升3個百分點。個人、私人及中小企業銀行業務改革盈利能力方面，成本對收入比率較去年全年改善2個百分點至72%；於今年上半年節省9,800萬美元總開支；透過合作夥伴新增35萬名客戶。

把握中國機遇方面，中國在岸收入創出上半年新高；中國—東盟走廊及中國—南亞的網絡收入均錄得強勁增長，分別按年升36%及24%。審慎控制成本以創造經營槓桿方面，於今年上半年節省1.99億美元總結構性成本。實質的股東分派方面，CET1比率維持貼近13%至14%目標範圍的頂端；即將開始新一輪5億美元股份回購。今年度目前為止已宣布合共14億美元股東分派。

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記者：胡學能

港股 銀行 渣打集團（02888）

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