烏克蘭最快周五出口首批糧食 聯合國稱仍制定細節

俄羅斯、烏克蘭、土耳其及聯合國上周簽訂協議，各方努力確保烏克蘭糧食經黑海安全出口。聯合國官員表示，烏克蘭最快於當地周五（29日）出口首批糧食，但目前仍在制定關鍵細節。

俄烏與聯合國簽定協議 確保烏克蘭糧食安全出口（第二版） 【下一頁】

聯合國援助負責人格里菲斯（Martin Griffiths）周四（28日）表示，烏克蘭有望最快於當地時間周五從黑海港口出口首批糧食，目標是幾日内安排首批船移動。

土耳其港口的聯合協調中心會負責檢查進入港口收集糧食的船隻，確保這些船隻沒有違禁品及武器。然後烏克蘭敖德薩（Odessa）港口的聯合國和土耳其監察員將確保將穀物運到船上。

但格里菲斯承認仍在制定船隻安全通行的關鍵細節，又指若缺乏標準操作程序，當局無法令船隻安全通行。

格里菲斯承認魔鬼在細節，不過到目前為止未出現重大問題。他透露其中一個正在協商的細節，是安全航道的確切位置。航運及保險公司亦需要當局作出安全保證，不會有水雷等會對船隻及船員構成危險的威脅。

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格里菲斯強調，恢復烏克蘭糧食出口屬商業行為，而非人道主義。但聯合國希望將優先考慮出口糧食至索馬里（Somalia）等較貧窮國家。他透露，世界糧食計劃署（World Food Programme） 正積極考慮購入烏克蘭糧食。

俄羅斯和烏克蘭是全球小麥主要供應國，但俄烏戰爭爆發後全球糧食價格飆升，世界糧食計劃署稱戰爭已導致約4,700萬人陷入嚴重飢餓。

俄羅斯自戰爭以來一直封鎖黑海港口，更指責烏克蘭通過開採港口水域來拖延運輸。至於協議目標是容許糧食安全地進出烏克蘭港口。

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責任編輯：李俊儀