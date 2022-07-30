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【人工智能】科學家研情感檢測AI   提早發現患上精神病

12:00 2022/07/30

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功能性磁共振成像（fMRI）技術，能通過檢測血液流動變化測量大腦活性。（法新社）

阿爾茨海默症患者通常在65歲左右，才會表現明顯的症狀。有科學團隊開發了一套情感檢測人工智能（AI）系統，能通過篩選大腦成像數據發現與阿爾茨海默症、自閉症和精神分裂症相關的模式，了解人們精神健康狀況，並在症狀出現前進行預測分析及治療。

【VR治療】研究：VR結合認知行為療法　減少75%恐懼症症狀

功能性磁共振成像（fMRI）技術，能通過檢測血液流動變化測量大腦活性。美國喬治亞州立大學（GSU）研究小組開發的AI，以1.2萬名與阿爾茨海默症、自閉症及精神分裂症的患者的fMRI大腦成像為基礎數據庫，透過識別測試者的大腦成像與數據庫的資料是否匹配，從而提早發現是否患上這三種精神病。

【醫療科技】電子遊戲EndeavorRx　訓練「過度活躍症」兒童專注力

研究小組指出，使用fMRI來識別精神病的費用高昂，而且相比起以人手梳理海量的大腦成像數據，使用AI能大幅降低成本和時間。此外，及早發現精神病徵兆相當重要，這有助患者接受治療、減輕精神疾病帶來的壓力。

研究小組表示，該AI模型及數據庫將持續優化，並預計未來能為40歲的群組預先檢測出阿爾茨海默症。

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責任編輯：陳卓賢

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