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【加密投資】疑提供虛假加密投資App　蘋果、Google一起被查

科技 12:38 2022/07/29

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打擊相關的騙案，美國政界人士和執法部門將調查重心轉向蘋果（Apple）和Google，審查部分虛假加密投資應用程式（App）於該企應用商店上架的原因。（法新社資料圖片）

加密貨幣、NFT盛行，不少人都想透過加密投資賺一筆，但市場上對相關交易監管不足，很多騙徒甚至會利用虛假的交易平台、網站和應用程式，騙取投資者資金。為打擊相關的騙案，美國政界人士和執法部門將調查重心轉向蘋果（Apple）和Google，審查部分虛假加密投資應用程式（App）於該企應用商店上架的原因。

【尋找丟失Bitcoin】英國工程師預計斥9千萬挖掘　出動機械狗尋Bitcoin

美國參議院銀行、住房和城市事務委員會（United States Committee on Banking, Housing, and Urban Affairs）主席兼參議員Sherrod Brown於周四（28日）向蘋果行政總裁Tim Cook，以及Google行政總裁Sundar Pichai致信，要求兩家公司解釋他們在審查和批准加密交易和錢包App透過其應用程序商店供用戶下載的過程。

Brown在信中要求，兩名CEO在8月10日之前，詳細說明其公司對加密應用的審查和監控流程，以防止相關應用變成網絡釣魚詐騙。他亦正尋找蘋果和Google向消費者，提供有關虛假投資App的證據，並解釋提供加密投資和其他相關服務的公司，應採取必要措施來防止欺詐活動，而提供相關App的應用商店，亦有必要採取適當的保護措施，來防止欺詐性移動應用活動。

在Brown提出調查之前，美國聯邦調查局（FBI）近日亦發布了一份報告稱，在不到一年的時間內，有244名投資者在聲稱是可靠投資平台的虛假加密貨幣應用程式中，被騙走4270萬美元（約3.35億港元）。

【網絡安全】釣魚攻擊猛增266%　微軟、Facebook最常被冒名濫用

【非法開採】Apple、Google等科企涉購入非法金屬　破壞亞馬遜熱帶雨林

責任編輯：殷凱怡

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