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【渣打業績】渣打：上半年就內房信貸減值為2.37億美元　另Mox自批核新貸款起期間、創投業務增加2.6億元

股市 12:59 2022/07/29

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【渣打業績】渣打：上半年就內房信貸減值為2.37億美元　另Mox自批核新貸款起期間、創投業務增加2.6億元

渣打集團 （02800） 公布上半年業績。集團指，上半年信貸減值為支出2.67億（美元‧下同），相較之下，去年同期為撥回淨額4,700萬元，反映15個基點的年化貸款損失率。

上半年，集團與中國商業房地產第三階段風險承擔有關的減值支出共計2.37億元，當中7,000萬元的變動乃由於斯里蘭卡的外幣主權評級降級所致。這被管理層額外撥加撥回淨額1.29億元所部分抵銷。

目前，餘下管理層額外撥加共計2.16億元，其中9,000萬元與新型冠狀病毒有關，1.26億元與中國商業房地產行業有關。而集團最高信貸風險總額增加107億元至8,060億元。

另外，集團又指，自虛擬銀行Mox批核新貸款起期間，創投業務增加2.58億元，新交易的淨支出為300萬元。Mox擁有超過35萬名客戶，單是第二季度已增加10萬名客戶。現時來自多個平台的客戶資產總值達到接近25億元，本年度首六個月的交易流約為80億元。

渣打集團信貸風險減值模型，分為三個階段，分別是：

  • 第一階段：12個月預期信貸虧損、履約
  • 第二階段：全期預期信貸虧損、履約（惟信貸風險大幅增加）
  • 第三階段：信貸減值、不履約

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編輯：姚卓然

 

Mox 虛擬銀行 渣打集團（02888） 港股
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