【人才招聘】報告：香港企業加速全球化招聘　年輕員工盼獨立合約方式工作

▲ 香港是創意人才的輸出地，當中香港動畫師是第二個受海外企業歡迎的職位，僅次於統計師，而工程師則排名第三。（資料圖片）

新冠疫情改變辦公模式，遙距工作成為新趨勢，帶動香港企業作出跨國招聘，務求在全球各地吸納優秀人才。企業管理平台Deel發表《2022 年上半年全球招聘趨勢報告》指出，年輕人愈來愈希望以遙距和獨立合約方式工作，而近30%香港企業也在僱用獨立合約員工。

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Deel報告指出，香港企業正採納全球招聘模式來填補人才缺口，而香港更是全球第七個增長最快的市場。香港企業在全球招聘的首5個職位，分別是翻譯（29%）、顧問（13%）、軟件開發人員（11%）、軟件工程師（10%）及銷售開發代表（9%）。

47%科技行業 招聘獨立合約員工

此外，香港企業也開始接受以獨立合約形式聘請人才，近30%本地企業為他們的團隊僱用獨立合約員工。尤其是在科技行業，47%的Deel香港客戶正在招聘獨立合約員工來填補人才缺口，其次是金融服務和企業管理諮詢及研究行業，均為 7%。

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報告亦發現，90後至00後的就職人士，更願意接受和希望以遙距和獨立合約方式受聘。在通過Deel為僱用的獨立合約員工中，90後至00後佔54%，80後佔31%，而70後則佔12%。

香港統計師 最受海外企業歡迎

香港是創意人才的輸出地，當中香港動畫師是第二個受海外企業歡迎的職位，僅次於統計師，而工程師則排名第三。而最受香港人才歡迎的5個國家，分別為美國（44%）、英國（13%）、新加坡（8%）、德國（4%）和澳洲（4%）。

Deel亞洲業務拓展總監兼香港、新加坡、東南亞國家聯盟及印度業務主管Karen Ng表示，全球招聘模式對企業和年輕員工是一個雙贏局面。隨著年輕員工愈來愈希望以獨立合約方式為企業工作，或靈活選擇工作地點及工作種類。香港企業也漸漸革新其招聘和團隊管理模式，按時區而非工作地點來進行招聘或提出工作要求。

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責任編輯：陳卓賢