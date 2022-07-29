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網民炮轟IG照搬TikTok模式 官方跪低減少短片數量

環球社會熱點 12:27 2022/07/29

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Meta旗下社交平台Instagram（IG）力推Reels短片功能，被指抄襲對手TikTok。大量網民及Kylie Jenner等網絡名人都要求IG改動。IG周四（28日）正式跪低，會調整演算法的更改幅度，應網民要求減少短片數量。

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Facebook及IG加插Reels短片功能，使不少網民投訴IG的版面不再以照片為主，版面也愈來愈似TikTok。美國名媛姐妹Kim Kardashian及Kylie Jenner也有在IG發聲，表示自己希望在社交平台看到好友的照片，呼籲讓IG再次變回IG（Make Instagram Instagram again）。

IG負責人莫塞里（Adam Mosseri）周二（26日）曾發布短片回應，指即使IG團隊不推出新功能，隨著時間推移，IG上也會出現愈來愈多影片。

但莫塞里周四突然轉軚，承認IG在發展短片功能這方面走得太前。他表示使用數據不太理想，認為IG需要重新調整方向。

IG將會調整演算法的更改幅度，因此用戶的動態（Feed）不會被他們無關注的帳戶短片所淹沒。

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他表示由於用戶投訴他們收到並無關注的帳戶推送内容，IG將會減少推薦這類帖文的數量。他表示期望用戶會欣賞這類内容，但目前演算法未能做到這一點，因此IG需要往後退。

不過莫塞里表示Reels短片可能是IG動態的未來，用戶分享照片内容應該會更集中在IG限時動態或私訊功能。

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責任編輯：鄭錦玲

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