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【虛擬銀行】ZA Card簽賬可獲5% Bloom Coins回贈　Bloom App內綁定ZA Card享額外3%回贈

Hot Talk 12:21 2022/07/29

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ZA Card簽賬可獲5%的Bloom Coins回贈，Bloom App內綁定ZA Card享額外3%回贈。

虛擬銀行ZA Bank聯同本地科技初創企業Bloom推出消費優惠，用戶憑ZA Card簽賬，可獲合共5%的Bloom Coins回贈。優惠只適用於已成功登記成為Bloom會員的ZA Bank用戶，每筆交易最多可獲40個Bloom Coins。

即日起至2022年8月31日，ZA Bank用戶在Bloom App綁定ZA Card，再憑卡作任何金額的合資格簽賬，可在基本2%「任意賞」外，尊享額外3%回贈，合共賺取5% Bloom Coins回贈。回贈適用於全球任何一間線上或實體商戶的合資格交易，不設次數上限，並將以Bloom Coins的形式自動直接存入 Bloom App。用戶可隨時憑累積的Bloom Coins，於Bloom App內兌換NFT、商戶現金券及其他禮品。

另外，推廣期內，ZA Bank用戶每次憑ZA Card消費滿最少10港元，可參加「最勁抽」。除高達200%簽賬額回贈外，更有機會抽中「百萬勁抽券」1張，以參與「ZA 百萬勁抽」，有機會獨贏 100萬港元現金。

美國加息對樓市影響多大？經絡按揭曹德明預測本港何時加P，即睇【ET財智Talk】

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責任編輯：余倩敏

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