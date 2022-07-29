【渣打業績】渣打上半年稅前溢利27.72億美元　按年增8.3%　中期息每股4美仙　將展5億美元股份回購

渣打集團 （02888） 公布，上半年法定除稅前溢利27.72億元（美元，下同），較去年同期的25.59億元增加8.3%。每股盈利63.4仙﹐增9%。中期股息每股4仙，較去年同期3美仙增33.3%。集團即將開始新一輪5億元股份回購。

今年上半年集團有形股東權益回報為10.1%，較去年同期升20個基點。

上半年集團收入上升8%至82億元，按固定匯率基準、撇除債務價值調整並按2021年國際財務報告準則第9號利率調整正常化計算，則升10%。當中上半年淨利息收入按固定匯率基準計算，上升12%。

金融市場業務的表現創半年度新高，按固定匯率基準計算，並撇除債務價值調整，上升5億元或18%；交易銀行業務繼續維持良好勢頭，收入升14%；財富管理業務下跌16%。

今年第二季度的收入按年升6%，按固定匯率基準、撇除債務價值調整等計算則升11%，第二季度淨息差因利率上升而按季增加6個基點至1.35%。

上半年轉錄逾2.6億美元信貸減值 大部分與內房相關

上半年支出按年增加4%至53億元，按固定匯率基準計算則升7%。集團稱，節省1.99億元總開支，足以超過抵消對策略行動及創投業務的投資增加。正收入與成本增長差為2%，成本對收入比率下降至65%。上半年信貸減值支出2.67億元，按年升3.14億元；第二季度則按季減少1.33億元。上半年信貸減值包括2.37億元與中國商業房地產相關的第三階段風險敞口，及7,000萬元因斯里蘭卡外幣主權評級被下調。上半年的管理層額外撥加減少1.29億元；現時總額為2.16億元；當中9,000萬元與新型冠狀病毒相關，1.26億元則與中國商業房地產相關。

上半年的高風險資產增加4億元，乃由於早期預警帳戶增加。上半年風險加權資產2,550億美元，自去年12月底以來減少160億元。

資本方面，普通股權一級資本（CET1）比率為13.9%，較去年底降20個基點。即將開始5億元股份回購，預期會令CET1比率降約20個基點。

渣打中午收報54.3港元，跌2.9%。

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記者：胡學能