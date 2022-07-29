【疫市商機】日、台食品直送有市場　零食大王每月收入800萬

▲ 有經營食品直送的商戶期望，今年生意額可有最高15%增幅。（商戶Facebook圖片）

疫情持續至今，跨境旅遊尚未完全恢復。港人要品嚐海外美食，只能靠經營食品直送的零售商。有商戶期望今年生意額可有最高15%增幅，惟坦言防疫措施尚未完全撤銷、經濟前景不明，令生意受壓。

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日本直送零食一直深受港人歡迎，零食大王認為疫情令港人建立「儲糧」習慣，使整體需求增加。該企創辦人彭啟明透露，現時零售及批發的生意額每月達800萬，業務持續增長。他又留意到南韓、台灣的零食包裝亦愈來愈美觀，有助刺激銷情。

經濟陰霾未有拖累平均單價

雖然疫情為經濟前景增添不明朗，但消費金額則似乎不太受影響。彭稱，每宗定單平均約300至400元，與疫前分別不大，因大多顧客的購買金額亦是貼近免費送貨門檻。然而，另一零售商、台灣百年餅店陳允宝泉的香港分部企業，高力信集團則表示，疫情下人們收入減少，加上經濟前景不明朗，令生意額較疫情前減少2至3成。

不過，該企負責人蕭先生認為香港顧客對海外食品有需求，尤其是精緻、質素高的產品。他坦言，今年內生意難以恢復至疫前水平，但隨着市民對疫情的憂慮減少，加上第二階段的電子消費券將於8月發放，相信有助帶動整體的消費意慾。他期望，今年生意額將錄得按年10至15%的增幅。

運費成為營商關鍵

另一主打台灣直送食品的網上平台MyFood同樣指，食品直送的需求一直都在，惟競爭持續加劇、物流成本上漲。負責人Calvin坦言，現時每月生意額只及去年同期的2至3成，但平均金額則沒有出現很大變化，維持在500至600元不等。

他認為現時的營商關鍵在於如何令運費保持競爭力，故該企把台灣貨倉搬至香港，減低國際物流的成本；而且亦要物色可以同時運送常溫及冷凍貨品的物流供應商。

即使面對挑戰，但Calvin對海外食品直送的前景有信心，更有意開拓澳門市場。

另一商戶夯城物語亦透露，台灣饅頭、冬甩及夜市食品最受港人歡迎；該店又發現，自疫情爆發後，很多顧客亦注重身體健康，市場對於增肌減脂、保健食品有需求；同時亦會引入比較地道、少有的台灣甜品予客人選擇。

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記者：葉泳珊