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【日圓走勢】日圓一度升穿133關、每百日圓兌港元曾重上5.9水平　雙雙創逾一個月高

股市 22:40 2022/07/29

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【日圓走勢】日圓急彈至133關、每百日圓兌港元重上5.87水平　雙雙創逾一個月高

美國即使連續第二次加息0.75厘，並會按計劃在9月加碼縮減資產負債表，每月縮減上限將增至950億美元，惟在主席鮑威爾拒評論加息路徑後，美元自高位回落，現處106水平。

日圓兌美元旋即走高，連續兩日大彈，最多升1.3%，升至132.51，每百日圓兌港元亦重上5.9水平。最新升0.3%，報133.91，每百日圓兌港元為5.86。

此前，瑞士百達財富管理貨幣策略師陸奕軒表示，日圓的風險回報愈來愈有吸引力。陸奕軒指出，過去半年，日圓因極寬鬆的貨幣政策而導致日圓走弱。可是，在隨着經濟前景的惡化應該會限制全球利率上升，可能為日元提供更有利的環境。他對日圓持正面看法，預計未來3個月日圓兌美元回升至132水平，未來6、12個月分別升回126及120水平。

【ET財智Talk】美國加息對樓市影響多大？經絡按揭曹德明預測本港何時加P

相關文章：

【美國加息】聯儲局加息0.75厘、美息升至2018年底後的最高水平　鮑威爾：加息速度取決於數據

【日圓滙價】日圓重上135　交易員暫不押注儲局激進加息（不斷更新）

【日圓匯價】日本央行議息維持利率不變、續以寬鬆政策穩定通脹

編輯：姚卓然

經濟 加息 港元 外滙 日圓

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