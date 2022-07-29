【港元拆息】短期HIBOR回落　1個月拆息終止11連升、H按息率仍觸及封頂位

▲ 短期HIBOR回落，1個月拆息終止11連升。

聯儲局周四議息後宣佈加息0.75厘，本港銀行則維持最優惠利率（P）不變，僅上調美元儲蓄存款息率。周四美國議息後本港銀行同業拆息（HIBOR）個別發展，周五較短期HIBOR則有所回落，但3個月或以上拆息仍輕微走高。

隔夜拆息周四觸及1厘後，周五終止7連升，回落至約0.94厘。1個月HIBOR終於結束11連升，跌至1.33厘左右水平，惟以此計算的「H加1.3厘」按揭計劃的實際息率，仍高於2.5厘之封頂水平。

另外，港滙今日清晨曾觸發7.85的弱方兌換保證，惟今日暫時未見金管局入市買港元、沽美元。

表：港元銀行同業拆息

到期日 7月29日 7月28日 隔夜 0.93774 1.00000 1星期 1.17488 1.30423 2星期 1.17631 1.30423 1個月 1.33060 1.38435 2個月 1.64512 1.65125 3個月 2.20000 2.19161 6個月 2.90512 2.89304 12個月 3.57982 3.57691

美國加息對樓市影響多大？經絡按揭曹德明預測本港何時加P，即睇【ET財智Talk】

相關文章：

【港元拆息】1個月HIBOR連升11天 報1.38435厘 連續2天升穿H按2.5厘封頂息率

【分析｜最優惠利率】儲局四度加息惟香港未加P 銀行界：9月較大機會加P、惟不排除8月有銀行搶閘

【美元存款】滙豐上調美元儲蓄存款利率至0.25厘 33個月來首次調整息率 渣打、恒生、中銀跟隨

責任編輯：余倩敏