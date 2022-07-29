【港元拆息】短期HIBOR回落 1個月拆息終止11連升、H按息率仍觸及封頂位
Hot Talk 11:47 2022/07/29
聯儲局周四議息後宣佈加息0.75厘，本港銀行則維持最優惠利率（P）不變，僅上調美元儲蓄存款息率。周四美國議息後本港銀行同業拆息（HIBOR）個別發展，周五較短期HIBOR則有所回落，但3個月或以上拆息仍輕微走高。
隔夜拆息周四觸及1厘後，周五終止7連升，回落至約0.94厘。1個月HIBOR終於結束11連升，跌至1.33厘左右水平，惟以此計算的「H加1.3厘」按揭計劃的實際息率，仍高於2.5厘之封頂水平。
另外，港滙今日清晨曾觸發7.85的弱方兌換保證，惟今日暫時未見金管局入市買港元、沽美元。
表：港元銀行同業拆息
|到期日
|7月29日
|7月28日
|隔夜
|0.93774
|1.00000
|1星期
|1.17488
|1.30423
|2星期
|1.17631
|1.30423
|1個月
|1.33060
|1.38435
|2個月
|1.64512
|1.65125
|3個月
|2.20000
|2.19161
|6個月
|2.90512
|2.89304
|12個月
|3.57982
|3.57691
美國加息對樓市影響多大？經絡按揭曹德明預測本港何時加P，即睇【ET財智Talk】
相關文章：
【港元拆息】1個月HIBOR連升11天 報1.38435厘 連續2天升穿H按2.5厘封頂息率
【分析｜最優惠利率】儲局四度加息惟香港未加P 銀行界：9月較大機會加P、惟不排除8月有銀行搶閘
【美元存款】滙豐上調美元儲蓄存款利率至0.25厘 33個月來首次調整息率 渣打、恒生、中銀跟隨
責任編輯：余倩敏