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【港元拆息】短期HIBOR回落　1個月拆息終止11連升、H按息率仍觸及封頂位

Hot Talk 11:47 2022/07/29

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短期HIBOR回落，1個月拆息終止11連升。

聯儲局周四議息後宣佈加息0.75厘，本港銀行則維持最優惠利率（P）不變，僅上調美元儲蓄存款息率。周四美國議息後本港銀行同業拆息（HIBOR）個別發展，周五較短期HIBOR則有所回落，但3個月或以上拆息仍輕微走高。

隔夜拆息周四觸及1厘後，周五終止7連升，回落至約0.94厘。1個月HIBOR終於結束11連升，跌至1.33厘左右水平，惟以此計算的「H加1.3厘」按揭計劃的實際息率，仍高於2.5厘之封頂水平。

另外，港滙今日清晨曾觸發7.85的弱方兌換保證，惟今日暫時未見金管局入市買港元、沽美元。

表：港元銀行同業拆息

到期日 7月29日 7月28日
隔夜 0.93774 1.00000
1星期 1.17488 1.30423
2星期 1.17631 1.30423
1個月 1.33060 1.38435
2個月 1.64512 1.65125
3個月 2.20000 2.19161
6個月 2.90512 2.89304
12個月 3.57982 3.57691

美國加息對樓市影響多大？經絡按揭曹德明預測本港何時加P，即睇【ET財智Talk】

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責任編輯：余倩敏

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