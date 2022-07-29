【綠色科技】比爾蓋茨斥過億投資製冷技術初創　緩解全球暖化速度

▲ 根據國家可再生能源實驗室（NREL）的研究，每年開啟冷氣所釋放的19.5億噸二氧化碳中，有5.31億噸是用於冷卻空氣，5.99億噸是用於去除濕度。（法新社）

近期全球各地都錄得破紀錄高溫，亦增加了冷氣機的需求；但傳統的製冷技術會消耗大量能源及釋出二氧化碳，變相加劇全球暖化。比爾蓋茨（Bill Gates）旗下清潔技術投資基金Breakthrough Energy Ventures斥2,000萬美元（約1.56億港元）投資製冷技術初創公司Blue Frontier，有望憑該技術緩解全球暖化速度。

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根據美國國家可再生能源實驗室（NREL）的研究，每年開啟冷氣所釋放的19.5億噸二氧化碳中，有5.31億噸是用於冷卻空氣，5.99億噸是用於去除濕度。另外8.2億噸來自於製冷劑的泄漏，以及製造和運輸冷氣設備時排放的溫室氣體。

傳統製冷技術是運用製冷劑，以蒸汽壓縮循環（vapor compression cycle）原理來冷卻空氣。當中氯氟烴（Chlorofluorocarbons）和氫氯氟烴（hydrochlorofluorocarbons）是常用的製冷劑材料，但就會破壞臭氧層。

新系統採用更少製冷劑

為使製冷技術更高效、減少有害環境副產品，Blue Frontier研發了一套製冷系統，只使用傳統製冷系統所需的5分之1至3分之1數量製冷劑。新系統也採用了液體乾燥劑，這是一種蒸汽壓力比水更低的化學品，當潮濕的空氣通過液體乾燥劑時，水就會被抽出，使空氣除濕，從而改善室內空氣質量和帶來更健康的室內環境。

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Blue Frontier行政總裁Daniel Betts表示，液體乾燥劑可以儲存在冷氣機內的一個小塑料罐中，並具有儲存冷卻能力（cooling capacity），在最需要的時候才使用。這特性對一個去碳化的電網至關重要，因為它將愈來愈依賴可再生能源，如風能和太陽能，而這些都是間歇性的能源。

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責任編輯：陳卓賢