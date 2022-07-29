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【券商點睇】持續推進全球本地化戰略 中聯重科受惠海外增長

股樓投資 12:46 2022/07/29

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國泰君安發表中聯重科（01157）的研究報告。中國工程機械工業協會數據顯示，6月銷售各類挖掘機約2.1萬台，按年下降10.1%，其中國內1.1,萬台，下降 35%；出口9,734台，增長58.4%，海外市場在保持高增速的同時再 創歷史新高。

【同場加映】溫股知新：靜待儲局議息 個股超多消息

盡管6月挖掘機銷量按年負增長，但降幅相較前兩個月明顯收窄，其中國內市場的復甦是其重要原因。隨着下半年高基數效應的影響減弱，以及基建投資保持高增速帶動重大工程的相繼落地，挖掘機增速有望下半年同比轉正。

【延伸閱讀】下半年部署：中金預測7股上半年績勝預期 另看好3大板塊延續盈利增長，請按【見下頁

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另一方面，海外市場表現保持高景氣度，隨着中聯重科持續推進全球本地化戰略，不斷拓展海外業務市場，公司將持續受益於海外市場的高景氣度。該行認為，伴隨工業生產的逐步改善，重大項目的落地將推動機械行業的持續反彈，公司作為行業龍頭業績有望提升。同時，高端產品的布局及海外市場的拓展將保證其長期發展。建議投資者逢低買入。

【同場加映】青姐話：靜市何時了 指數落多少？

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撰文：林衛

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買入 港股 中聯重科（01157） 板塊 中國

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