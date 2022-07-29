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【券商點睇】受疫情拖累業績遜預期 百威成本壓力大

股樓投資 12:56 2022/07/29

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百威亞洲（01876）剛公布業績，股價偏軟，周五（29日）中午報22.3元，半日跌5.9%。公司上半年收入按年增長2.7%至34.53億美元，較招證國際預測低11.9%；淨利潤增長24.3%至6.25億美元，比該行預測高0.8%，主要因印度業務相關的稅務減記反轉所致。上半年亞太西部收入增加0.3%，銷量下降2.5%，銷售均價上升2.9%；上半年亞太東部收入增長13.9%，銷量增長7.1%，銷售均價上升6.4%。

【同場加映】溫股知新：靜待儲局議息 個股超多消息

另一方面，上半年毛利率下降3.3個百分點至50.7%，低於該行預測的55.4%。考慮到第一季的毛利率下降1.8個百分點，而第二季的毛利率應該同比下降約4.8個百分點，該行認為這是由於原材料成本的增加，以及高端/超高端產品的銷售貢獻降低所致。公司管理層指出，鑑於原材料價格目前的趨勢和中國近期放鬆封控措施，公司的利潤率應該在第二、三季面臨最大的壓力。原材料成本可能在第四季維持高位，但按年增幅應較第二、三季有所收窄。

【延伸閱讀】下半年部署：摩通料下半年出現5大投資主題 推介38隻潛在受惠股，請按【見下頁

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第二季中國銷量和收入按年分別下降6.5%和4.9%，但從6月份開始復甦。6月，高端和超高端產品的銷量按年增長兩位數。考慮到炎熱的天氣，並假設沒有大規模的新冠封控措施，該行預計第三季銷量強勁並且高端化將重回正軌，維持目標價在27.9元，對應預測市盈率為36.2倍，與公司歷史平均預測市盈率一致，維持「買入」評級。

【同場加映】青姐話：靜市何時了 指數落多少？

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撰文：林衛

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百威亞太（01876） 港股 目標價 買入 遜於預期

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