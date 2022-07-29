Shell x Gran Turismo® 7 x Tarmac Works　JDM復刻祭：日系經典 速勢重燃　全球首發限量版JDM模型車及終極模型車庫　驚喜活動隨時贏取PS5大獎 

每個跑車迷夢寐以求的夢想，必定是擁有一輛JDM（Japanese Domestic Market）跑車！Shell一直以來為不少車迷帶來驚喜，過往曾推出多款期間限定模型車，深得各位車迷歡心。今年盛夏，Shell宣佈聯乘PlayStation®5 (PS5™) 及 PlayStation®4 (PS4™) 遊戲軟件《Gran Turismo® 7》(跑車浪漫旅 7)及本地模型車設計品牌Tarmac Works舉辦《JDM復刻祭》，推出全球首發的限量版JDM模型車及終極模型車庫，適逢《Gran Turismo®》系列25週年，每款產品均設有特別「拉花」塗裝，讓整個經典系列極具收藏價值。每款JDM模型車均設有「絕密隱藏版」，並隨機派發，勢必讓日系JDM和模型車迷熱捧！

《JDM復刻祭》1:64 獨家．聯乘JDM模型別注品火速到貨 即日起Shell油站有售



早前讓一眾遊戲迷及車迷引頸以盼的《Gran Turismo® 7》大受好評；Shell宣佈聯乘遊戲主機品牌PlayStation®，以及以超精細上乘造工著稱的本地模型車設計品牌Tarmac Works，攜手推出全球首發的1:64 JDM模型車限量別注品，包括4款限量版JDM模型車、4款「絕密隱藏版」JDM模型車及終極模型車庫。是次聯乘別具紀念意義，在芸芸JDM模型車中，只有有緣人可以成功換領以隨機方式派發的「絕密隱藏版」 ！4款「絕密隱藏版」JDM模型車外盒與普通版本無異，各位車迷拆開時隨時有驚喜！JDM復刻祭模型系列產品數量有限，各個Shell油站可即時換購，各位車迷記得留意！



《JDM復刻祭》由即日至8月15日車迷可即場換購8款1:64 JDM模型車及1款終極模型車庫，包括被譽為JDM四大天王之一的2款Toyota Supra和在世界拉力錦標賽中獲獎無數的2款Mitsubishi Lancer Evo車型，以及以上4款的「絕密隱藏版」和仿照《Gran Turismo® 7》遊戲中提供賽車維修服務場景的終極模型車庫。除此之外，Shell更同步推出具有獨特品牌色彩的Shell模型別注品貨櫃，只限到Shell油站惠顧指定汽車護理服務換購。是次獨家．聯乘JDM模型別注品各具特色，誓將掀起搶購熱潮！



隨時羸取PS5與您度過Happy Summer Time

今個暑假，除了換購模型車限量別注品，Shell亦為您準備最佳出遊活動，參加遊戲即有機會獲得獲取大獎 ！大家只需運用創意，與1:64 JDM跑車一起出行拍照，再用不多於15個字為作品配上caption，勝出者即有機會得到PlayStation®5 主機一部 ！每人可用「一款模型車」參賽一次，每位參賽者最多可參賽四次，如果配搭終極模型車庫或模型貨櫃更可為作品加分 ！心動不如馬上行動，立即玩遊戲贏取大獎！



全球首發限量版「獨家．聯乘JDM模型別注品」

Toyota Supra RZ ’97

正常版及絕密隱藏版

JDM四大天王之一，擁有極高的改裝潛力，在性能和造型設計上都有大幅提升的空間。

Shell模型別注品貨櫃

**只限於Shell油站惠顧指定汽車護理服務

具有獨特Shell品牌色彩的貨櫃模型，可打開並放入JDM模型車。

Mitsubishi Lancer Evolution V GSR’98

正常版及絕密隱藏版

為世界拉力錦標賽（WRC）而設，是第四代EVO兩次奪冠後的經典進化版。

Shell x Gran Turismo® 7 x Tarmac Works

終極模型車庫場景

模仿真實賽車中提供機械維修服務的車庫，並印上Shell，25週年的Gran Turismo®及Tarmac Works品牌圖案。

Toyota Supra 3.0GT Turbo A’88

正常版及絕密隱藏版

第三代Supra成為獨立車系，是高性能且年輕人能夠負擔的豪華跑車。

Mitsubishi Lancer Evolution VI GSR T.M. Edition’99 正常版及絕密隱藏版

車身設計為配合WRC 的新賽規而大幅改進，競賽力獲提升的同時，外觀變得更新穎型格。



條款及細則：

1. 香港蜆殼有限公司（「蜆殼」）乃是次推廣活動之主辦機構。參與是次Shell x Gran Turismo® 7 x Tarmac Works 獨家•聯乘JDM模型別注品推廣 （「推廣」）之顧客必須是Shell Bonus 咭/Shell 柴油咭/Shell咭客戶及閱讀此條款及細則，並同意受其約束。



2. Shell x Gran Turismo® 7 x Tarmac Works 獨家•聯乘JDM模型別注品推廣 （「推廣」）將於2022年6月1日 [早上7時] 開始並於2022年8月15日 [晚上11時59分] 結束。JDM復刻祭模型系列產品（「產品」）將依次分5期於HKTVmall及Shell 各油站供預購及換領，包括：Toyota Supra RZ’97、Mitsubishi Lancer Evolution V GSR’98、Pit Garage、Toyota Supra 3.0GT Turbo A’88、Mitsubishi Lancer Evolution VI GSR T.M. Edition’99。

3. 4 款模型車均設有絕密隱藏版(顔色與包裝圖片不同)並以隨機方式派發，顧客不能自行挑選或要求退換已派發之換購品。



4. 於活動推廣期間，顧客以Shell Bonus咭、Shell Value咭或Shell咭惠顧指定汽車護理服務滿指定金額，可以下列方式換領獨家•聯乘JDM模型別注品（模型車）及Shell別注品貨櫃模型（各一件）：

i. 以上推廣不可與其他優惠同時使用。購買任何汽車護理套票或預售券亦不適用。

ii. 如顧客消費時使用「冬意滿載Shell 優惠券套裝」或其他優惠劵（如消費汽車護理滿港幣$500減港幣$100）惠顧更換機油、電池、輪胎或汽車美容服務，扣除優惠後所付實際金額滿需港幣$700，方可享用此推廣。如惠顧洗車服務，扣除優惠後所付實際金額需滿港幣$100，方可享用此推廣。

iii. 以上消費只限單一消費，不可以疊加不同消費。

iv. 每人每單交易最多只可預購兩套產品。

v. 顧客換領的獨家•聯乘JDM模型別注品（模型車）為隨機抽樣，不可選擇。

vi. 以上推廣之換購產品金額不可賺取任何yuu積分。



5. 產品宣傳圖片僅供參考，請以實物為準。

6. 產品數量有限，換完即止。

7. 產品含有細小配件，為安全起見，建議14歲以上人士方可接觸本產品。產品包裝上列明英文版安全使用指引，建議細心詳閱，以免發生危險。

8. 除非法律另有要求，蜆殼不承擔任何人因不當使產品而受傷或損失的責任。

9. 如有任何爭議，蜆殼保留一切最終決定權，並有權在任何時間終止本推廣或更改任何本條款及細則而毋須向客戶作出任何通知。

10. 如有任何關於推廣的查詢，請致電Shell Bonus咭客戶服務熱線2435 2064。

11. 如對條款及細則有任何爭議，一切以英文版本為準。



(特約)