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【國策點睇】券商解讀中央政治局會議 保持政策定力不加碼

股樓投資 12:07 2022/07/29

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中央政治局周四（28日）召開會議，分析研究當前經濟形勢，部署下半年經濟工作。有券商指出，會議釋出的政策訊號低於市場預期，尤其提及保持政策定力，預視未來不會有更大規模的放鬆政策。平安證券指出，從綜合長遠角度堅持動態清零總方針，當局採取更加務實的經濟社會發展目標，對財政貨幣政策工具的使用保持適度，着力以鍛產業鏈長板、補房地產短板、調動各方積極性為抓手，推動高質量發展。

【同場加映】溫股知新：靜待儲局議息 個股超多消息

中銀證券認為，雖然政治局會議提及了財政貨幣政策要有效彌補社會需求不足，但是從市場預期的角度，既沒有提特別國債和提前下發2023年專項債額度，又沒有提貨幣政策進一步放松，至於此前國務院會議提及的智能家電下鄉和部分省落地的購車優惠、消費補貼，都沒有在會議上有明確說法。整體來看，宏觀政策是低於市場預期的。

【延伸閱讀】下半年展望：高盛料下半年現4大投資主題 38隻中資股潛在受惠，請按【見下頁

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安信證券又指，是次政治局延續了近期國常會等一系列會議的基調，淡化了全年經濟增長的目標，強調「力爭實現最好結果」。穩增長政策表述溫和，財政政策更多強調專項債的使用，略低於市場預期。總體來看，下半年疫情清零政策仍然排在靠前位置，穩增長更多集中在基建和貨幣政策領域。在此背景下，經濟將呈現溫和抬升的狀態，股市處於震盪的環境中。

【同場加映】青姐話：靜市何時了 指數落多少？

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撰文：林衛

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經濟 中共中央政治局

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