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德國憂能源短缺節能 北部城市公共設施停熱水

環球社會熱點 11:28 2022/07/29

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受俄烏戰爭影響，俄羅斯已大幅減少供應德國能源量。德國北部城市漢諾威宣布全面實施節能措施，為德國首個宣布相關措施的大型城市。據報措施包括停止向所有市政府營運建築內的熱水供應，但如學校等部分建築物可獲豁免。德國漢諾威市政府表示，當務之急是保障關鍵基礎設施。

德國太陽能發展受挫 審批程序繁複加居民反對 【下一頁】

漢諾威（Hanover）周三（27日）宣布，全面推行節能措施減少能源消耗，為德國首個宣布節能的大型城市。當地市政府營運的建築物及休閒中心，旗下淋浴間將暫停供應熱水。

市政府營運的建築物亦只會在10月1日至3月31日期間供暖，屆時室內氣溫亦不會高於攝氏20度，同時禁止使用移動冷氣及暖風機。部分建築物會獲得豁免，包括托兒所、學校及醫院。

德證北溪一號輸氣量跌至2成 能源短缺或靠核電 【下一頁】

漢諾威市長Belit Onay表示，每一千瓦（kilowatt）電力都十分重要，當務之急是保障關鍵基礎設施。德國首都柏林周三夜晚，亦關閉非必要的照明燈節省電力，市政府建築物及紀念碑都一片漆黑。柏林參議員Bettina Jarasch表示，德國需盡快謹慎地處理能源問題。

漢諾威目前節能目標和歐盟一致，減少15%能源使用量。與其他歐洲國家相比，德國更依賴從俄羅斯進口天然氣，當地希望透過節能增加應對俄羅斯全面暫停供應的能力。俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）於周三，已將北溪一號供應量下調至不足總量的2成。

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責任編輯：李俊儀

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