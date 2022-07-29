【可持續發展】中國綠色債券市場將推出統一標準　與國際標準趨同

▲ 中國綠色債券市場將推出統一標準，與國際標準趨同。

內媒報導，中國綠色債券市場將推出統一標準，人行和中證監同意，綠色債券標準委員會短期內將發布《中國綠色債券原則》，綠色金融債、綠色債務融資工具、綠色公司債等多個綠債品種，將同步使用該原則。

該原則將尊重國際通行標準並結合國內實際情況，進一步明確綠債的核心要素，提出對綠債發行人和相關機構的基本要求，持續推動內地綠債市場標準統一，並與國際綠色金融標準趨同。

報導引述數據指，今年上半年中國境內綠債及綠色資產支持證券有256隻，規模4006.36億元（人民幣，下同），按年增長64%。上半年綠色金融債券發行額為1287.97億元，綠色債務融資工具發行額1685.19億元；綠色公司債券發行額893.4億元，綠色企業債券發行139.8億元，綠色債券市場持續壯大。

內地現有包括綠色金融債、綠色債務融資工具、綠色公司債等4套不同的綠色債券標準，且不同債券品種在募集資金用途比例及存續期信息披露管理方面，存在一定差異。與此同時，內地部分綠債品種與國際標準存在差異，導致中國部分綠債不被國際投資者認可。

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責任編輯：余倩敏