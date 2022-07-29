【芯片大戰】國家大基金總裁丁文武據報被查、曾投資中芯國際981　分析：中央對半導體行業監管趨嚴

財新引述消息報道，國家集成電路產業投資基金股份有限公司（簡稱國家大基金）總裁丁文武近日被有關部門調查，目前仍處於與外界失聯的狀態。分析認為，半導體產業多名重要高層被查，反映中央對半導體行業的監管趨嚴格。

報道指，丁文武最後一次出席公開活動為7月16日出席福建廈門舉行的第六屆集微半導體峰會。丁文武曾先後出任工信部電子信息司副司長、司長，並於2014年自國家大基金成立後，一直出任總裁至今。

國家大基金是當局為促進集成電路產業發展而設立，由國開金融、中移動、紫光通信、華芯投資等企業聯合發起，基金規模約1200億元人民幣，重點投資集成電路晶片製造業，長江存儲及中芯國際 （00981） 曾獲國家大基金高調投資。

丁文武並非首位與芯片相關傳被調查官員。7月17日，據中紀委國家監委駐國家開發銀行紀檢監察組消息，國家開發銀行國開發展基金管理部原副主任、國家芯片大基金管理公司原總裁路軍涉嫌嚴重違紀違法，目前已正在接受中央紀委國家監委駐國家開發銀行紀檢監察組紀律審查和吉林省監委監察調查。

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編輯：陳韻妍