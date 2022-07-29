▲ 【電子支付】WeChat Pay HK夥仲量聯行及啟勝管理服務 打入物業管理支付服務、涉超過11萬個單位

騰訊 （00700） 旗下的WeChat Pay HK宣布，分別與仲量聯行及啟勝管理服務促成合作夥伴關係，兩間公司旗下管理屋苑或大廈將於8月1日正式接入WeChat Pay HK電子支付服務，業戶可陸續於WeChat Pay HK内登記及繳付物業管理費。

仲量聯行及啟勝分別管理44個屋苑及111個大廈，涉及超過11萬個單位。接入WeChat Pay HK後，業戶可以透過WeChat Pay HK隨時隨地繳付物業管理費，無須每次重覆輸入電子賬單號碼，即可快速繳交費用。已登記WeChat Pay HK的業戶亦會每個月收到貼心的繳費提醒，大大減低因遲交管理費而產生的額外開支或成本，同時亦有助降低物業管理公司於一般收取業戶管理費用時所需要的人手及資源，更能有效控制營運成本。

騰訊金融科技副總裁洪丹毅表示，電子支付已成為市民日常的生活及消費習慣，WeChat Pay HK亦一直致力滿足用戶日常生活層面的各種需要，務求為用戶提供無縫流暢的無現金支付體驗。期望未來可以接入更多物業管理公司，服務廣大用戶，輕鬆處理更多日常賬單的繳付，亦有助提升物業管理公司的營運效率。

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編輯：姚卓然