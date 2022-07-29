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耶倫承認美國經濟放緩並非衰退 就業仍然強勁

環球經濟金融 11:07 2022/07/29

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美國財長耶倫周四（28日）承認美國經濟放緩，指經濟正處於轉型期但非衰退期。但耶倫強調就業等方面經濟仍普遍走強。

美國參院民主黨人達共識 推出抗通脹法案 【下一頁】

美國商務部周四較早時發表數據指，在美國國内生産總值（GDP）首季收縮1.6%的基礎上，第二季GDP會再收縮0.9%。美國連續兩季出現負增長，令市場憂慮經濟衰退。

耶倫（Janet Yellen）同日表示，第二季GDP收縮主要受兩大因素拖累，包括私人商品庫存波動及政府支出下降。

她形容消費者支出增長情況令人鼓舞，特別是在服務業方面的支出。不過報告顯示第二季的消費者支出增長率為1%，較上季的1.8%大幅下跌。

耶倫指美國經濟正處於轉型期而非衰退期，認為經濟正過渡至可持續增長。她指大多數美國人將衰退定義為大量人失業及大規模裁員、企業倒閉、私營部門活動大幅放緩、家庭預算承受巨大壓力，而大家目前沒有看到上述情況。 

她表示美國正繼續創造就業機會、家庭財務狀況依然強勁、消費者正在消費、企業正在增長。

美國電商Etsy關閉兩間辦公室 在家工作成常態 【下一頁】

耶倫認為美國人對經濟的主要擔憂是通脹和生活成本上升，而非就業問題。不過通脹影響下，勞動力市場情況維持緊張，但表示保留全職員工的同時，仍可以減輕上行的薪金壓力。

她也提到有一些跡象表明，其餘通脹壓力正開始消退，包括持續困擾經濟超過一年的供應鏈問題。不過她暫時仍未知需時多長才能完全消除壓力。

耶倫承認通漲帶來的經濟負擔，表示解決通脹為現屆政府的首要任務。她強調經濟已進入復甦的新階段，重點是在不犧牲過去1年半收益的情況下實現穩定增長。

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責任編輯：鄭錦玲

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