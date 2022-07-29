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【內房危機】大華銀行入稟高院　指控世茂違反部分貸款及擔保協議條款

股市 11:01 2022/07/29

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【內房危機】大華銀行入稟高院　指控世茂違反部分貸款及擔保協議條款

彭博報道，根據入稟狀，大華銀行入稟香港高等法院，指世茂集團 （00813） 及其4家附屬公司未經該行同意，在各集團各關聯企業間分配貸款及股份，違反了部分貸款及擔保協議條款。

入稟狀指，自2017年開始，大華銀行及其他銀行向世茂集團實體Adventure Success提供100億元貸款協議安排，相關條款是確保世茂履行責任，而Adventure Success持有九龍區的住宅開發項目。另一條款亦指，世茂集團附屬公司Genuine Victory必須持有Adventure Success 100%股權，作為貸款的抵押。

不過，大華銀行稱，大約於5月26日時，世茂集團透過重新分配貸款及股份，令Genuine Victory對Adventure Success的持股量降至5.4%。

世茂及大華銀行不予置評。

更多【內房危機】消息    

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編輯：陳韻妍

港股 內地物業 世茂集團（00813）

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