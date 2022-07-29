《三十而已》出品方檸萌影視正式開啓招股 騰訊生態圈助力 營收行業領先

專注於內地精品內容影視劇集製作的檸萌影視(新上市編號：09857)今起公開招股，每股股份發售價為33.3元，入場費每手3363.56元，預計將於8月10日上市，聯席保薦人為中金及摩根士丹利。

所謂精品內容劇集，乃指擁有包括經驗豐富的演員及資深製作團隊的頂級劇集，並帶來出色收視率及大量觀看次數。檸萌影視正是業內的領跑者，於2019至2021年間，公司已播出8部版權劇，當中6部為高收視率劇集，包括探討中產家庭及教育題材系列的《小歡喜》及《小捨得》，與及關於成功女性成長題材系列的《二十不惑》和《三十而已》，該等劇集收視率均高據該年度前20名電視劇或網劇清單，高收視率劇集率達75%，遠較前5大競爭對手的45.9%平均高收視率劇集率為高，因而被稱為「爆款製造機」。其中，由本港藝人高海寧參與出演的《三十而已》在香港也獲得了不俗的反響。

深耕精品劇集 內容觸動觀眾

串流平台Netflix去年播放劇集《魷魚遊戲》全球爆紅，據彭博(Bloomberg)報導，Netflix內部估計該劇為公司帶來9億美元收益，並且有意開拍續集，在「內容為王」的年代，影視製作公司能持續泡製「爆款」劇集就是生存之道。檸萌影視高收視劇集的成功往績，令其於網絡視頻平台每集劇集首輪播映權授權費高於行業平均水平，而且由於集團擁有其劇集的全部IP（知識產權）權利，檸萌影視能基於前作的成功，以系列或續集的方式延展下去，增加觀眾對劇集以至集團品牌的黏性，例如家庭及教育主題的「小」系列及女性成長題材劇集系列。而今年推出的《獵罪圖鑑》在視頻平台上獲得超高播放率，證明集團在開拓新「爆款」題材劇集的能力。

成功「爆款」背後，全賴檸萌影視的創始管理團隊的精準洞察力及豐富經驗。4位聯合創始人蘇曉﹑陳菲﹑徐曉鷗及周元均曾於上海東方傳媒集團有限公司(SMG)任職，深諳影視行業經營之道--劇集內容要真正吸引、觸動及啟發觀眾。因此，檸萌影視製作的劇集一方面能獲廣泛觀眾共鳴，同時作品內容傳遞積極樂觀的價值觀，並多次獲得獎項認可，例如《小歡喜》分別獲得中國國家廣播電視總局（廣電總局）頒發的「第32屆電視劇『飛天獎』優秀電視劇獎」，與及中國文學藝術界聯合會聯同中國電視藝術家協會頒發的「第30屆中國電視『金鷹獎』優秀電視劇獎」；另一作品《三十而已》亦獲得廣電總局評選為《2020年度中國電視劇選集》，並獲得上海電視節組織委員會聯同第二十七屆上海電視節白玉蘭獎共同頒發「第27屆上海電視節國際傳播獎」。檸萌影視屢獲廣電總局﹑商務部及中宣部等多個官方機構認可，於19/20及21/22兩個年度，獲頒為「年度國家文化出口重點企業」。

騰訊持股近20% 生態圈互補互惠

檸萌影視創始管理團隊的實力早被騰訊(00700)青睞，集團於2014年成立，翌年迅即獲得騰訊成為戰略投資者，現時騰訊為集團創始團隊外第2大股東，持股接近20%。作為檸萌影視的重要伙伴，騰訊的強大互聯網生態圈為檸萌提供上下游的強大支持：騰訊旗下的騰訊視頻為檸萌劇集作品提供高流量的視頻平台；同時檸萌影視高質量製作團隊亦為騰訊視頻拍攝定制劇集，為其提供影片之餘，亦開拓自身收入；此外騰訊旗下的閱文集團(00772)坐擁大量文學作品IP，為檸萌提供優質劇本來源，其中雙方合作項目包括由閱文旗下小說改編拍攝，由鹿晗主演的《擇天記》，可見檸萌影視與騰訊互補互惠的關係。

為鞏固市場領先地位，檸萌影視將繼續製作精品版權劇，且加強內容營銷服務，包括劇中的植入式廣告及定制與劇集角色相關的全案營銷活動，同時亦將劇集IP的衍生產品變現，例如將改編權授權予網絡遊戲公司，與及原聲帶授權予網絡音樂共享平台，開拓收入來源。檸萌影視亦計劃擴展海外發行渠道，包括播映權授權及精品內容授權，從而增加集團IP的影響力。

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