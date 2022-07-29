【沽空狙擊】名創優品再反駁沽空機構指控　強調其特許經營模式並無造假　股價反彈逾8%

▲ 【沽空狙擊】名創優品再反駁沽空機構指控 強調其特許經營模式並無造假

名創優品 （09896） 遇沽空機構殺人鯨（Blue Orca Capital）狙擊，公司再對沽空報告作出逐點反駁及澄清，並斥責關於公司特許經營業務模式的指控毫無依據，所有「名創合夥人」均獨立於公司，強調其特許經營模式並無造假。

名創優品現反彈8.8%，報13.22元。

名創優品指，公司採取名創合夥人模式作為其於中國開展經營的主要業務模式。在這種模式下，當一名名創合夥人加入公司門店網絡時，該名創合夥人（而非本公司）自行承擔相關的資本開支和運營費用。公司僅以門店管理和諮詢服務的形式向名創合夥人提供運營指導。公司所有名創合夥人均獨立於公司，在法律上、經營上或其他 方面均不由公司擁有或受公司控制。

公司又指，該報告中「620多家」門店由「名創優品行政人員或與主席有關連的人士註冊」的指控失實。據公司所知，僅有三家名創合夥人擁有的門店的註冊備案中涉及本公司基層員工的姓名。公司管理層或其親屬的姓名並未出現在名創合夥人門店的註冊備案中。

另外，就涉及公司主席的土地交易，公司於2021年10月以6.95億元人民幣購買主席葉國富所持有的80%權益，是已委聘獨立第三方估值師對合資企業進行估值。

同時，公司又斥責沽空報告對公司業務前景的描述毫無依據。例如，公司降低授權費並非公司陷入困境的跡象，而是公司為激勵名創合夥人在中國三線及以下城市開設門店而深思熟慮的戰略的一部分。而公司從名創合夥人收取的授權費收入於相關期間亦有所增加。

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編輯：姚卓然