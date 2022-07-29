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【ET開市直擊】港股悶市尋炒作 8月業績期有冇睇頭？（附Time code）

股市 11:36 2022/07/29

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美國議息結果揭盅，7月加息0.75厘，惟議息過後港股仍未有明確方向，恒指上日收市跌47點，成交僅901.9億元，港股悶市持續，有冇新炒作？8月業績期有冇睇頭？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）今早9時於《ET開市直擊》為你評市論股。

Time code
00：20 - 港股今日焦點速覽　
00：58 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現
02：25 - 亞太股市早段市況速報
02：59 - 美國GDP連續兩季收縮    聯儲局9月或放慢加息速度
06：15 - 道指行反彈上升趨勢   守31800點頸線可續反彈
08：42 - Amazon（AMZN.US）業績分析　估值調低可分注吸納
11：11 - Apple（AAPL.US）守150美元有機會持續反彈　上望172美元
13：01 - 港股上日市況速覽+北水盤路
14：01 - 中美元首對話釋出善意　利好大市氣氛但無炒作
17：50 - 大市未有方向要等明朗化　成交1200-1300億才有方向
18：35 - 港股4大因素：美國經濟數據、內地爛尾樓事件、本港加息、8月業績期
19：38 - 留意8月業績期會否下調港股估值　料8月中出部分業績才有方向
20：54 - 港股估值平　對港股市底不悲觀　
21：25 - 港股乏向上動力　留意中央政治局會議對下半年內地經濟定調
22：18 - 港股不宜重倉　可維持適當持倉水平
22：30 - 捕捉港股業績期潛力股　科技股有驚喜的機會最大
23：34 - 美團 （03690） 、京東 （09618） 業績更睇好
24：24 - 港股開市前市況速報
25：55 - 加息周期可否吼滙豐 （00005） 、渣打 （02888）

*美國加息對樓市影響多大？重溫《ET財智Talk》經絡按揭曹德明預測本港何時加P*

*美國加息0.75厘 本港隨時加P樓價要睇實？重溫《開市追揸沽》*

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。立即登入→財經台

欄名 : ET開市直擊

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