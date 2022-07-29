【港股市況】阿里巴巴、美團挫5%領跌　恒生指數跌逾300點　電盈曾跌2%、MIRROR演唱會發生嚴重意外

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【內房危機】大華銀行入稟高院 指控世茂違反部分貸款及擔保協議條款
美股上揚，港股今早輕微高開。恒生指數開報20647點，升24點。恒生科技指數升0.2%，報4561點。阿里巴巴 （09988） 跌0.5%；美團 （03690） 升0.5%；電盈 （00008） 跌逾1%；太平洋航運 （02343） 升逾6%。
【11：02】福萊特玻璃 （06865） 逆市升5%，高見30.6元；信義光能 （00968） 升近5%，高見13.72元。
【11：01】【內房危機】大華銀行入稟高院 指控世茂違反部分貸款及擔保協議條款
【10：54】大市最新跌332點，跌穿20300。阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 分別跌5%。
【10：51】【特許金融分析師】CFA協會：5月CFA課程三級考試49%考生合格 全球逾19萬人擁有CFA特許資格認證
【10：32】恒指跌近300點，報20334點，跌288點；科指跌2.9%，報4421點。
【10：27】阿里巴巴 （09988） 跌近5%，低見94.25元；美團 （03690） 亦跌4%，低見180.2元，大市跌幅擴至約250點，報20368點，跌254點。
【10：22】科指跌2.4%，阿里巴巴 （09988） 跌逾4%；美團 （03690） 跌逾3%；騰訊 （00700） 、京東 （09618） 跌逾2%。另外，嗶哩嗶哩 （09626） 跌逾4%；快手 （01024） 跌逾5%。
【10：21】港交所 （00388） 最新轉跌0.7%，低見365.2元。
【10：14】【互聯互通】商湯今日起獲納入深港通名單 惟股價現跌2%
【10：12】吉利 （00175） 股價逆市造好，升逾2%，高見15.9元。
【10：10】騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌幅擴大至逾2%。
【10：08】大市跌幅擴大至近200點，恒指報20437點，跌185點；科指跌1.9%，報4465點。阿里巴巴 （09988） 跌幅再擴大至逾4%，低見98.7元。
【10：06】名創優品 （09896） 再就狙擊澄清，股價今早逆市反彈9%，高見13.24元。
【10：04】ATMXJ普遍下跌，阿里巴巴 （09988） 最新跌近4%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 、京東 （09618） 跌逾1%；小米 （01810） 逆市升0.2%。
【10：00】阿里巴巴 （09988） 跌勢略喘定，最新跌3%，大市跌幅收窄至近50點，報20572點，跌49點。
【09：59】三桶油逆市向好，中石油 （00857） 、中海油 （00883） 升約0.8%；中石化 （00386） 升0.5%。
【09：58】電盈 （00008） 今早曾跌2%，最新跌幅收窄至近1%，報4.18元，成交2726萬元。
【09：57】十方控股 （01831） 股價今早再升逾42%，破頂高見0.79元。
【09：54】渣打 （02888） 將於中午公布業績，股價績前向下，跌逾2%，低見54.25元；下周公布業績的滙豐 （00005） 則跌0.2%。
【09：52】內房股向下，中海外 （00688） 跌逾2%；潤地 （01109） 跌0.3%；碧桂園 （02007） 跌逾3%，破底低見3.04元；雅居樂 （03383） 跌逾2%，龍湖 （00960） 跌逾3%。
【09：50】港交所 （00388） 股價逆市靠穩，升0.2%，高見371元。
【09：46】大市跌幅擴大至百點，恒指最新報20508點，跌113點；科指跌1.5%，報4484點。阿里巴巴 （09988） 跌4%，低見95元。
【09：45】太平洋航運 （02343） 升幅至11%，高見3.85元。
【09：42】本港地產股逆市向好，恒地 （00012） 、新地 （00016） 升0.7%；新世界 （00017） 升近1%；信置 （00083） 、長實 （01113） 升0.5%。
【09：40】東方海外 （00316） 逆市升逾5%；中遠海控 （01919） 升逾3%；太平洋航運 （02343） 升9%。
【09：39】阿里巴巴 （09988） 最新跌3%，低見96.15元。
【09：36】大市開市後轉跌，最新跌約16點，報20606點；科指跌0.3%，報4536點。
【09：36】電盈 （00008） 最新跌2%，低見4.11元，成交2160萬元。
【09：35】新東方在綫 （01797） 股價再升逾4%，高見22.55元；新東方 （09901） 升近8%，破頂高見22.85元。
【09：34】阿里巴巴 （09988） 早段跌逾2%，低見96.5元。
【09：34】中建富通 （00138） 升9%，破頂高見0.23元。
【09：33】百勝中國 （09987） 績後向上，早段升逾1%。
【09：31】普拉達Prada （01913） 績後造好升逾4%，高見45.8元。普拉達中期純利1.88億歐元，按年大增93.6%。
【業績｜奢侈品股】Prada中期多賺近倍至1.9億歐元 內地市場跌幅獲其他亞太區市場抵銷
【09：29】比亞迪 （01211） 股價升0.4%。比亞迪汽車將參與今年10月的巴黎車展，並將在車展上亮相進軍歐洲的新能源乘用車產品。
【比亞迪1211】比亞迪料第四季在歐發售及交付新能源乘用車 產品10月亮相巴黎車展
【09：28】經營日本城的國際家居零售 （01373） 績後向好升0.7%。國際家居零售全年錄純利約2.21億元，按年倒退13.4%。
【業績｜零售股】日本城母企收入增8.5%至29.2億元創新高 純利跌13%至逾2億元、末期息12仙
【09：24】遭沽空機構殺人鯨（Blue Orca Capital）狙擊的名創優品 （09896） ，再對沽空報告作出逐點反駁及澄清，惟股價今早偏軟跌0.2%。
【沽空狙擊】名創優品再反駁沽空機構指控 強調其特許經營模式並無造假
【09：22】恒生指數開報20647點，升24點。恒生科技指數升0.2%，報4561點。阿里巴巴 （09988） 跌0.5%；美團 （03690） 升0.5%；電盈 （00008） 跌逾1%；太平洋航運 （02343） 升逾6%。
【業績｜航運股】太平洋航運中期多賺兩倍至4.7億美元 派中期息35港仙連特別息17港仙
【09：13】期指開報20635點，升31點或近0.2%。
【08：51】【HSBC滙豐】滙豐：已完成10億美元股份回購計劃 將於下周一公布中期業績
【08：35】【互聯網監管】杭州市監局就低價惡性競爭等問題約談美團、餓了麼平台
【08：28】恒指黑期升約45點，報20646點；道指期貨升14點，報32504點。
【08：21】【MIRROR演唱會】MIRROR演唱會發生嚴重意外 MakerVille取消餘下所有演出兼退票 關注電訊盈科股價
【08：02】【業績】IMAX CHINA中期按年少賺96% 派息0.001美元
【08：02】【業績｜餐飲股】百勝中國次季經調整淨利潤下降55% CFO：第三季復甦仍持審慎態度
【07：45】【新股IPO】檸萌影視9857今日起招股 一手入場費約3364元
【07：45】港股ADR收報20518點，跌104點或0.5%。滙豐 （00005） ADR折合報49.28元，較港收市價低0.32元或0.5%。騰訊 （00700） ADR折合報319.17元，較港收市價1.63元或0.5%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報98.66元，較港收市價低0.49元或0.5%。
【07：30】美國第二季經濟初步預估為負增長0.9%，連續兩季出現負增長，陷入技術性衰退，聯儲局大幅加息的空間將收窄，美債息急插。美股周四反覆回升，三大指數齊升逾1%，道指收市升332點，報32529點；標指升48點，報4072點；納指升130點或1.08%，報12162點。
責任編輯︰梁浩碩