【港股夜期+ADR】阿里美股低港6%失90港元關　夜期險守2萬點（不斷更新）

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美股急升，夜期獨憔悴，收市再跌63點，險守2萬關，阿里巴巴美股跌勢急，最多曾跌11.4%，低見89.11美元，收報87.7美元，相當於港股87.7港元，較港收市價低5.8%。至於阿里巴巴納入預定摘牌名單，則市場早有預期。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 滙豐ADR 49.30 -0.2% 美團ADR 175.69 -0.3% 騰訊ADR 303.49 -1.1% 阿里巴巴美股 87.70 -5.8%

北水續走資7.1億元 沽美團

北水今日續走資7.1億元，騰訊 （00700） 錄得12.8億元淨流入，小米 （01800） 及新東方在綫 （01797） 分別錄得2.2億元及1.6億元淨流入。北水淨流出方面，美團 （03690） 及快手 （01024） 分別錄得9.3億元及5.2億元淨沽盤。

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美股上揚，港股輕微高開24點，惟在阿里巴巴 （09988） 領跌下，大市開市後轉跌，其後跌幅逐步擴大，午後曾跌逾500點，下試20000關口。恒生指數收報20156點，跌466點，成交1296億元。恒生科技指數跌4.9%，報4331點。阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌逾6%；騰訊 （00700） 跌逾4%；小米 （01810） 跌5%；渣打 （02888） 績後向好升0.3%。

焦點股及財經日誌：多圖講解重點消息

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即市走勢︰

【03：00】夜期收市跌63點，收報20031點。

【22：18】夜期再跌139點，失守2萬關

【22：10】恒指夜期跌幅擴大至125點，報19969點，失守二萬點關口。

【21：30】恒指夜期跌幅擴大至68點，報20026點。

【18：35】恒指夜期跌23點，報20071點。

【16：56】【外匯基金】外匯基金上半年虧損1442億元 股債滙投資均錄虧損

【16：29】【MIRROR演唱會】胡孟青擔心受傷舞蹈員、稱「Dancer 的命都係命」 直播財經節目上一度哽咽

【16：10】恒生指數收報20156點，跌466點，成交1296億元。恒生科技指數跌4.9%，報4331點。阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌逾6%；騰訊 （00700） 跌逾4%；小米 （01810） 跌5%；渣打 （02888） 績後向好升0.3%。

【16：00】恒生指數U盤前跌489點，報20133點。

【15：53】恒指收市前跌515點，報20106點；科指跌5.1%，報4319點。

【15：31】滙豐 （00005） 尾市逆市轉升0.2%，高見49.8元；渣打 （02888） 升1%，報56.5元。

【15：25】公用股中電 （00002） 升0.2%；電能 （00006） 升0.7%；長建 （01038） 升0.3%；煤氣 （00003） 則跌逾1%。

【15：23】百威亞太 （01876） 尾市挫逾8%，低見21.4元；青啤 （00168） 、潤啤 （00291） 分別跌逾4%。

【15：16】ATM三股合共拖低恒指約280點，相當於大市過半跌幅。

【15：14】將於下周公布季績的滙豐 （00005） 跌幅收窄，最新報49.6元無升跌，午後低見49.1元。

【15：06】阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 最新跌逾7%；騰訊 （00700） 跌逾4%。

【15：02】內地股市下跌，上證跌0.9%，深證跌1.3%，創業板指跌1.3%。

【14：59】渣打 （02888） 升幅收窄，最新轉跌近0.1%。

【14：47】【阿里巴巴9988】馬雲據報擬放棄螞蟻控制權、阿里巴巴跌7% 逾千個買盤92元價位排隊低撈、一沖即散

【14：42】阿里巴巴 （09988） 跌幅再擴大至逾7%，低見91.75元，大市跌550點。

【14：13】恒指最新跌約500點，報20121點；科指跌5.2%，報4316點。阿里巴巴 （09988） 跌6.8%，美團 （03690） 跌6.4%；騰訊 （00700） 跌4%；小米 （01810） 最新跌5%。

【13：43】渣打 （02888） 最新升近2%。

【渣打業績】渣打香港上半年信貸減值逾3億美元 按年飆6倍 英國超越香港成為最賺錢主要市場

【渣打業績】俄烏戰爭直接風險有限 惟需管理間接風險敞口、第二階段效應風險

【13：31】【小米1810】小米百億美元電動汽車項目據報遇監管障礙 未能獲取相關牌照 股價挫逾4%

【13：27】ITP （08446） 股價今早破頂高見11.86元後，最新倒跌近2.5%，低見10.48元，成交6434萬元。

【13：24】港股跌勢略喘定，恒指最新跌約455點，報20166點，科指跌4.4%，報4350點。

【13：22】渣打 （02888） 最新升逾2%，高見57.35元；滙豐 （00005） 跌幅收窄至0.3%，報49.45元。

【13：19】ATMXJ下挫，阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 分別跌6%；騰訊 （00700） 跌近4%；小米 （01810） 挫半成；京東 （09618） 跌逾4%。

【13：14】大市跌穿20100點關口，低見20094點，下試20000點支持。

【13：11】美團 （03690） 跌幅亦擴大至6%，低見176.4元。

【13：05】港股跌逾500點，跌至20100點水平，最新報20111點，跌510點；科指跌4.7%，報4341點。阿里巴巴 （09988） 跌逾6%，低見92.8元；美團 （03690） 跌逾5%，低見177.1元；騰訊 （00700） 跌逾3%，低月308.2元。

【13：01】恒指午後初段跌約484點，報20137點；科指跌4.4%，報4353點。

【13：00】渣打 （02888） 績後跌幅顯著收窄，最新報56.8元轉升逾1%。

【13：00】【大行分析】券商：恒隆內地物業在疫情中表現強韌 高盛憂項目發售及完工時間延遲、削目標價12%

【13：00】【渣打業績】渣打：上半年就內房信貸減值為2.37億美元 另Mox創投業務增加2.6億元

【12：35】恒指黑期跌約429點，報20171點。

【12：17】【渣打業績】渣打上半年稅前溢利27.72億美元 按年增8.3% 中期息每股4美仙 將展5億美元股份回購

【12：10】【澳門疫情】澳門延長3天「鞏固期」 購物中心內所有店舖可有限度營運

【12：00】恒生指數半日跌473點，報20148點，成交633.6億元。恒生科技指數跌4.3%，報4358點。阿里巴巴 （09988） 跌近6%；美團 （03690） 跌逾5%；騰訊 （00700） 跌逾3%；京東 （09618） 、小米 （01810） 跌4%。電盈 （0008） 跌逾1%。

【11：52】【蔚來NIO】蔚來董事長李斌：希望每年開發一款手機 就像蘋果一樣

【11：51】中建富通 （00138） 最新轉跌逾2%，低見0.175元，僅涉80宗成交或33.5萬元。

【11：48】阿里巴巴 （09988） 跌近6%；美團 （03690） 跌逾5%；騰訊 （00700） 、小米 （01810） 跌逾3%。

【11：47】【港元拆息】短期HIBOR回落 1個月拆息終止11連升、惟H按息率仍觸及封頂位

【11：47】恒指中午收市前跌約480點，報20142點；科指跌4.3%，報4358點。

【11：45】科指中，以京東健康 （06618） 表現最差，跌9%低見59.35元。另外，快手 （01024） 、阿里健康 （00241） 跌近8%。

【11：33】倢冠 （08606） 逆市飈升7成，高見0.164元，成交497萬元。

【11：31】上證半日跌0.7%；深證跌1%；創業板指跌1.1%。

【11：28】阿里巴巴 （09988） 最新跌6%，低見93.1元，成交41億元。恒指最新跌約450點；科指跌4%。

【11：27】華寶 （00336） 逆市反彈逾8%，高見4.51元。

【11：26】港交所 （00388） 最新跌近2%，低見360.4元。報道引述消息指，由於馬雲可能交出螞蟻集團的控制權，螞蟻集團重啟IPO的時間可能會推遲一年或更長的時間。

【11：25】體育用品股下挫，李寧 （02331） 跌近5%；安踏 （02020） 跌近3%；特步 （01368） 跌逾2%。

【11：25】【可持續發展】中國綠色債券市場將推出統一標準 與國際標準趨同

【11：21】中建富通 （00138） 升幅收窄至0.6%，報0.18元，今早曾破頂高見0.23元。中建富通為負責MIRROR演唱會機械工程的協興隆舞台工程母企，據公司年報顯示，中建富通於2016年7月收購協興隆的控股權益，集團間接應佔股份73%。

【11：19】【芯片大戰】國家大基金總裁丁文武據報被查、曾投資中芯國際981 分析：中央對半導體行業監管趨嚴

【11：16】恒指跌400點，阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 分別跌約5.4%，騰訊 （00700） 亦跌3%。

【11：16】【電子支付】WeChat Pay HK夥仲量聯行及啟勝管理服務 打入物業管理支付服務、涉超過11萬個單位

【11：10】港股愈跌愈深，最新跌近400點，報20238點，跌384點；科指跌3.6%，報4391點。

【11：10】藥明生物 （02269） 跌4%，低見73.8元。

【11：08】快狗打車 （02246） 再跌逾4%，破底低見6.16元。

【11：02】福萊特玻璃 （06865） 逆市升5%，高見30.6元；信義光能 （00968） 升近5%，高見13.72元。

【11：01】【內房危機】大華銀行入稟高院 指控世茂違反部分貸款及擔保協議條款

【10：54】大市最新跌332點，跌穿20300。阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 分別跌5%。

【10：51】【特許金融分析師】CFA協會：5月CFA課程三級考試49%考生合格 全球逾19萬人擁有CFA特許資格認證

【10：32】恒指跌近300點，報20334點，跌288點；科指跌2.9%，報4421點。

【10：27】阿里巴巴 （09988） 跌近5%，低見94.25元；美團 （03690） 亦跌4%，低見180.2元，大市跌幅擴至約250點，報20368點，跌254點。

【10：22】科指跌2.4%，阿里巴巴 （09988） 跌逾4%；美團 （03690） 跌逾3%；騰訊 （00700） 、京東 （09618） 跌逾2%。另外，嗶哩嗶哩 （09626） 跌逾4%；快手 （01024） 跌逾5%。

【10：21】港交所 （00388） 最新轉跌0.7%，低見365.2元。

【10：14】【互聯互通】商湯今日起獲納入深港通名單 惟股價現跌2%

【10：12】吉利 （00175） 股價逆市造好，升逾2%，高見15.9元。

【10：10】騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌幅擴大至逾2%。

【10：08】大市跌幅擴大至近200點，恒指報20437點，跌185點；科指跌1.9%，報4465點。阿里巴巴 （09988） 跌幅再擴大至逾4%，低見98.7元。

【10：06】名創優品 （09896） 再就狙擊澄清，股價今早逆市反彈9%，高見13.24元。

【10：04】ATMXJ普遍下跌，阿里巴巴 （09988） 最新跌近4%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 、京東 （09618） 跌逾1%；小米 （01810） 逆市升0.2%。

【10：00】阿里巴巴 （09988） 跌勢略喘定，最新跌3%，大市跌幅收窄至近50點，報20572點，跌49點。

【09：59】三桶油逆市向好，中石油 （00857） 、中海油 （00883） 升約0.8%；中石化 （00386） 升0.5%。

【09：58】電盈 （00008） 今早曾跌2%，最新跌幅收窄至近1%，報4.18元，成交2726萬元。

【09：57】十方控股 （01831） 股價今早再升逾42%，破頂高見0.79元。

【09：54】渣打 （02888） 將於中午公布業績，股價績前向下，跌逾2%，低見54.25元；下周公布業績的滙豐 （00005） 則跌0.2%。

【09：52】內房股向下，中海外 （00688） 跌逾2%；潤地 （01109） 跌0.3%；碧桂園 （02007） 跌逾3%，破底低見3.04元；雅居樂 （03383） 跌逾2%，龍湖 （00960） 跌逾3%。

【09：50】港交所 （00388） 股價逆市靠穩，升0.2%，高見371元。

【09：46】大市跌幅擴大至百點，恒指最新報20508點，跌113點；科指跌1.5%，報4484點。阿里巴巴 （09988） 跌4%，低見95元。

【09：45】太平洋航運 （02343） 升幅至11%，高見3.85元。

【09：42】本港地產股逆市向好，恒地 （00012） 、新地 （00016） 升0.7%；新世界 （00017） 升近1%；信置 （00083） 、長實 （01113） 升0.5%。

【09：40】東方海外 （00316） 逆市升逾5%；中遠海控 （01919） 升逾3%；太平洋航運 （02343） 升9%。

【09：39】阿里巴巴 （09988） 最新跌3%，低見96.15元。

【09：36】大市開市後轉跌，最新跌約16點，報20606點；科指跌0.3%，報4536點。

【09：36】電盈 （00008） 最新跌2%，低見4.11元，成交2160萬元。

【09：35】新東方在綫 （01797） 股價再升逾4%，高見22.55元；新東方 （09901） 升近8%，破頂高見22.85元。

【09：34】阿里巴巴 （09988） 早段跌逾2%，低見96.5元。

【09：34】中建富通 （00138） 升9%，破頂高見0.23元。

【09：33】百勝中國 （09987） 績後向上，早段升逾1%。

【09：31】普拉達Prada （01913） 績後造好升逾4%，高見45.8元。普拉達中期純利1.88億歐元，按年大增93.6%。

【業績｜奢侈品股】Prada中期多賺近倍至1.9億歐元 內地市場跌幅獲其他亞太區市場抵銷

【09：29】比亞迪 （01211） 股價升0.4%。比亞迪汽車將參與今年10月的巴黎車展，並將在車展上亮相進軍歐洲的新能源乘用車產品。

【比亞迪1211】比亞迪料第四季在歐發售及交付新能源乘用車 產品10月亮相巴黎車展

【09：28】經營日本城的國際家居零售 （01373） 績後向好升0.7%。國際家居零售全年錄純利約2.21億元，按年倒退13.4%。

【業績｜零售股】日本城母企收入增8.5%至29.2億元創新高 純利跌13%至逾2億元、末期息12仙

【09：24】遭沽空機構殺人鯨（Blue Orca Capital）狙擊的名創優品 （09896） ，再對沽空報告作出逐點反駁及澄清，惟股價今早偏軟跌0.2%。

【沽空狙擊】名創優品再反駁沽空機構指控 強調其特許經營模式並無造假

【09：22】恒生指數開報20647點，升24點。恒生科技指數升0.2%，報4561點。阿里巴巴 （09988） 跌0.5%；美團 （03690） 升0.5%；電盈 （00008） 跌逾1%；太平洋航運 （02343） 升逾6%。

【阿里巴巴9988】馬雲據報計劃放棄螞蟻集團的控制權

【業績｜航運股】太平洋航運中期多賺兩倍至4.7億美元 派中期息35港仙連特別息17港仙

【09：13】期指開報20635點，升31點或近0.2%。

【08：51】【HSBC滙豐】滙豐：已完成10億美元股份回購計劃 將於下周一公布中期業績

【08：35】【互聯網監管】杭州市監局就低價惡性競爭等問題約談美團、餓了麼平台

【08：28】恒指黑期升約45點，報20646點；道指期貨升14點，報32504點。

【08：21】【MIRROR演唱會】MIRROR演唱會發生嚴重意外 MakerVille取消餘下所有演出兼退票 關注電訊盈科股價

【08：02】【業績】IMAX CHINA中期按年少賺96% 派息0.001美元

【08：02】【業績｜餐飲股】百勝中國次季經調整淨利潤下降55% CFO：第三季復甦仍持審慎態度

【07：45】【新股IPO】檸萌影視9857今日起招股 一手入場費約3364元

【07：45】港股ADR收報20518點，跌104點或0.5%。滙豐 （00005） ADR折合報49.28元，較港收市價低0.32元或0.5%。騰訊 （00700） ADR折合報319.17元，較港收市價1.63元或0.5%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報98.66元，較港收市價低0.49元或0.5%。

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【07：30】美國第二季經濟初步預估為負增長0.9%，連續兩季出現負增長，陷入技術性衰退，聯儲局大幅加息的空間將收窄，美債息急插。美股周四反覆回升，三大指數齊升逾1%，道指收市升332點，報32529點；標指升48點，報4072點；納指升130點或1.08%，報12162點。

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【石Sir一周前瞻及異動股】中國移動、思捷環球、中國石油化工股份

責任編輯︰梁浩碩