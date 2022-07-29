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【MIRROR演唱會】MIRROR演唱會發生嚴重意外　MakerVille取消餘下所有演出兼退票　電訊盈科跌1%、協興隆母企中建富通升幅收窄

股市 11:00 2022/07/29

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【MIRROR演唱會】MIRROR演唱會發生嚴重意外　MakerVille取消餘下所有演出兼退票　關注電訊盈科股價

MIRROR第4場演唱會發生嚴重意外，事發時有一塊電視顯示板從高處墮下即時壓傷兩名舞蹈員，其中一人傷勢嚴重，傷及頸椎受傷醫須於深切治療部留醫。主辦方MakerVille電訊盈科 （00008） 股價低開1.4%，報4.16元。

政府亦已指示演唱會要暫停舉行，直至舞台結構證實安全。詳情請看：【下一頁

MIRROR紅館演唱會昨晚（28日）發生意外，晚上10時許於演唱會進行期間，場內一部大型屏幕由高處跌下，最少兩名舞蹈員被壓中受傷倒地，救護車接報到場處理。

及後主辦方MakerVille取消餘下所有場次演出及網上直播，並盡快公布退票安排。至於持有7月28日演唱會門票的觀眾，亦可以憑票退款。詳情會稍後公布。

MIRROR所屬公司兼是次演唱會主辦方的MakerVille行政總裁魯庭暉表示，其中一位舞蹈員李啟言現正在深切治療部，目前清醒，並可以跟醫生溝通，現正進行一系列檢查。而舞蹈員張梓峯受了輕傷，有少許皮外傷及肌肉拉傷，醫生建議留院觀察，如無大礙可以出院。

魯庭暉表示，會繼續和他們的家人保持聯絡並提供適切支援，希望他們可以早日康復。魯庭暉又強調非常重視今次事件，並正全面徹查事故的原因。徹查完成後，會適時公布調查結果。

據報協興隆舞台工程將發表聲明交代事件

負責演唱會機械工程的協興隆舞台工程，母企為知名藝人麥浚龍父親麥紹棠持有並擔任主席的中建富通 （00138） 。據該公司年報顯示，中建富通於2016年7月收購協興隆的控股權益，集團間接應佔股份73%。據報道，中建富通的職員表示，不清楚事件詳情，公司正在處理，稍後會發表聲明。

中建富通曾大升28.5%，高見0.23元，現升幅收窄至3.9%，報0.186元。

詳情可看：

【MIRROR】MIRROR演唱會途中屏幕突高空墮下　現場有舞者砸中受傷

Mirror演唱會嚴重事故據報1傷者情況嚴重留醫ICU

【MIRROR演唱會】受傷舞蹈員為COLLAR蘇芷晴男友　阿MO曾參加《全民造星》

【MIRROR演唱會】主辦方MakerVille取消餘下所有場次演出及網上直播　盡快公布退票安排

【MIRROR演唱會】舞台工程製作公司發聲明澄清 　「無參與任何機械工程」

【MIRROR演唱會】舞台技術業界拆解「電視墮下」成因　質疑有否做足風險評估

【MIRROR演唱會】魯庭暉醫院外鞠躬致歉　交代傷者情況表示定徹查事故

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編輯：姚卓然

 

意外事故 演唱會 MakerVille Mirror 演唱會 電訊盈科（00008）

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