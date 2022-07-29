  • 31°C
香港時間 : 2022729日 (五) 09:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【MIRROR演唱會】MIRROR演唱會發生嚴重意外　MakerVille取消餘下所有演出兼退票　電訊盈科低開1.4%

股市 09:23 2022/07/29

分享：

分享：

【MIRROR演唱會】MIRROR演唱會發生嚴重意外　MakerVille取消餘下所有演出兼退票　關注電訊盈科股價

MIRROR第4場演唱會發生嚴重意外，事發時有一塊電視顯示板從高處墮下即時壓傷兩名舞蹈員，據報其中一人傷勢嚴重，傷及頸椎受傷醫須留醫ICU。電訊盈科 （00008） 股價低開1.4%，報4.16元。

MIRROR紅館演唱會昨晚（28日）發生意外，晚上10時許於演唱會進行期間，場內一部大型屏幕由高處跌下，最少兩名舞蹈員被壓中受傷倒地，救護車接報到場處理。

及後主辦方MakerVille取消餘下所有場次演出及網上直播，並盡快公布退票安排。至於持有7月28日演唱會門票的觀眾，亦可以憑票退款。詳情會稍後公布。

詳情可看：

【MIRROR】MIRROR演唱會途中屏幕突高空墮下　現場有舞者砸中受傷

Mirror演唱會嚴重事故據報1傷者情況嚴重留醫ICU

【MIRROR演唱會】受傷舞蹈員為COLLAR蘇芷晴男友　阿MO曾參加《全民造星》

【MIRROR演唱會】主辦方MakerVille取消餘下所有場次演出及網上直播　盡快公布退票安排

【MIRROR演唱會】舞台技術業界拆解「電視墮下」成因　質疑有否做足風險評估

【MIRROR演唱會】魯庭暉醫院外鞠躬致歉　交代傷者情況表示定徹查事故

美國加息對樓市影響多大？經絡按揭曹德明預測本港何時加P，即睇【ET財智Talk】

編輯：姚卓然

 

意外事故 演唱會 MakerVille Mirror 演唱會 電訊盈科（00008）

上一篇文章

【阿里巴巴9988】馬雲據報計劃放棄螞蟻集團的控制權　阿里巴巴低開0.5%

下一篇文章

【沽空狙擊】名創優品再反駁沽空機構指控　強調其特許經營模式並無造假
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股收市】GDP連跌兩季 長債息跌穿2.7厘 道指升332點
【美股收市】GDP連跌兩季 長債息跌穿2.7厘 道指升332點
【港股夜期+ADR】中概股跌幅收窄　夜期跌48點（不斷更新）
【港股夜期+ADR】中概股跌幅收窄　夜期跌48點（不斷更新）
【MIRROR】MIRROR演唱會途中屏幕突高空墮下　現場有舞者砸中受傷
【MIRROR】MIRROR演唱會途中屏幕突高空墮下　現場有舞者砸中受傷
【美國經濟數據】美國第二季GDP再跌0.9%　連續兩季負增長　陷衰退機會上升
【美國經濟數據】美國第二季GDP再跌0.9%　連續兩季負增長　陷衰退機會上升
【美國加息】聯儲局宣布加息0.75厘後　金管局上調基本利率0.75厘、至2.75厘
【美國加息】聯儲局宣布加息0.75厘後　金管局上調基本利率0.75厘、至2.75厘
【恒大危機】長實確認入標競投「灣仔中國恒大中心商廈」　內房午後走強
【恒大危機】長實確認入標競投「灣仔中國恒大中心商廈」　內房午後走強
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款