【MIRROR演唱會】MIRROR演唱會發生嚴重意外　MakerVille取消餘下所有演出兼退票　電訊盈科低開1.4%

▲ 【MIRROR演唱會】MIRROR演唱會發生嚴重意外 MakerVille取消餘下所有演出兼退票 關注電訊盈科股價

MIRROR第4場演唱會發生嚴重意外，事發時有一塊電視顯示板從高處墮下即時壓傷兩名舞蹈員，據報其中一人傷勢嚴重，傷及頸椎受傷醫須留醫ICU。電訊盈科 （00008） 股價低開1.4%，報4.16元。

MIRROR紅館演唱會昨晚（28日）發生意外，晚上10時許於演唱會進行期間，場內一部大型屏幕由高處跌下，最少兩名舞蹈員被壓中受傷倒地，救護車接報到場處理。

及後主辦方MakerVille取消餘下所有場次演出及網上直播，並盡快公布退票安排。至於持有7月28日演唱會門票的觀眾，亦可以憑票退款。詳情會稍後公布。

詳情可看：

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編輯：姚卓然