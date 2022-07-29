【MIRROR演唱會】MIRROR演唱會發生嚴重意外　協興隆母企中建富通：無參與日常營運工作　李澤楷：嚴肅跟進事故、公司會承擔醫療費用

▲ 【MIRROR演唱會】MIRROR演唱會發生嚴重意外 MakerVille取消餘下所有演出兼退票 關注電訊盈科股價

MIRROR第4場演唱會發生嚴重意外，事發時有一塊電視顯示板從高處墮下即時壓傷兩名舞蹈員，其中一人傷勢嚴重，傷及頸椎並須於深切治療部留醫。主辦方MakerVille決定取消餘下所有場次演出及網上直播，並盡快公布退票安排，持有7月28日演唱會門票的觀眾，亦可以憑票退款；詳情會稍後公布。主辦方MakerVille母公司電訊盈科 （00008） 周五股價跌0.5%，收報4.2元。

中建富通：公司僅為協興隆的投資者 無參與日常營運工作

負責演唱會機械工程的協興隆舞台工程，母企為知名藝人麥浚龍父親麥紹棠持有並擔任主席的中建富通 （00138） 。中建富通於周五晚上發聲明指，協興隆僅為公司間接非全資擁有的子公司，公司於協興隆的角色僅為投資者，協興隆的日常營運工作由其管理層負責。

聲明亦指，注意到演唱會主辦方大國文化及MakerVille發出聲明， 其中指出將會與不同單位會面以調查事件，包括演唱會總承辦商藝能工程，亦會聯同政府部門對事故起因作出徹查。公司支持主辦方及政府的調查行動，亦會促使協興隆協助調查，並期望當局能夠早日查清事故起因。

公司又指，對事件表示震驚，深感關注，對所有傷者及其家人致以最深切慰問，期望他們早日康復。

據該公司年報顯示，中建富通於2016年7月收購協興隆的控股權益，集團間接應佔股份73%。

中建富通曾大升28.5%，高見0.23元後升幅收窄，全日升5.5%，收報0.189元，創1月高。

李澤楷：嚴肅跟進事故、公司會承擔醫療費用

電訊盈科主席李澤楷表示高度關注事件，向傷者及家屬致以最深切慰問，希望早日康復，公司會承擔醫療費用及提供協助，並嚴肅跟進事故。

胡孟青擔心受傷舞蹈員 直播財經節目上一度哽咽【下一頁】

目擊舞台意外或致創傷後遺症 紅十字會授紓緩情緒法，可看【下一頁】

MIRROR紅館演唱會昨晚（28日）發生意外，晚上10時許於演唱會進行期間，場內一部大型屏幕由高處跌下，最少兩名舞蹈員被壓中受傷倒地，救護車接報到場處理。

MakerVille表示，為能夠作出最全面的檢討，已安排與不同單位會面，包括公司內部和演唱會製作總承辦商藝能工程及其次承辦商，包括協興隆舞台工程及菱藝廣告製作等等。主辦單位今日上午聯同政府相關部門，以及總承辦商及其次承辦商開會，以對今次事故起因作出徹查。

倘若發現當中有可疑之處，或有任何人/單位涉及不當行為，會立刻報警處理。

MIRROR所屬公司兼是次演唱會主辦方的MakerVille行政總裁魯庭暉表示，其中一位舞蹈員李啟言現正在深切治療部，目前清醒，並可以跟醫生溝通，現正進行一系列檢查。而舞蹈員張梓峯受了輕傷，有少許皮外傷及肌肉拉傷，醫生建議留院觀察，如無大礙可以出院。

魯庭暉表示，會繼續和他們的家人保持聯絡並提供適切支援，希望他們可以早日康復。魯庭暉又強調非常重視今次事件，並正全面徹查事故的原因。徹查完成後，會適時公布調查結果。

詳情可看：

【MIRROR】MIRROR演唱會途中屏幕突高空墮下 現場有舞者砸中受傷

Mirror演唱會嚴重事故據報1傷者情況嚴重留醫ICU

【MIRROR演唱會】受傷舞蹈員為COLLAR蘇芷晴男友 阿MO曾參加《全民造星》

【MIRROR演唱會】主辦方MakerVille取消餘下所有場次演出及網上直播 盡快公布退票安排

【MIRROR演唱會】舞台工程製作公司發聲明澄清 「無參與任何機械工程」

【MIRROR演唱會】舞台技術業界拆解「電視墮下」成因 質疑有否做足風險評估

【MIRROR演唱會】魯庭暉醫院外鞠躬致歉 交代傷者情況表示定徹查事故

【MIRROR演唱會】消息指舞蹈員阿Mo重創頸椎骨折 父為教育界著名牧師李盛林與妻急返港

【MIRROR演唱會】主辦方MakerVille再發聲明 聯同政府部門及承辦商開會徹查事件

【MIRROR演唱會】古天樂籲停止轉發意外片段 舞台從業員工會促調查事發原因

【MIRROR演唱會】康文署會成立工作小組檢視成因 初步需數星期完成工作【不斷更新】

【MIRROR演唱會】楊潤雄：初步調查鋼索斷裂令電視倒塌 現時問責「言之尚早」

【MIRROR演唱會】消息：舞蹈員李啟言傷勢嚴重 正進行骨科手術

【Mirror演唱會事故】政府已聯絡傷者返港家屬到醫院探望 將提供充足協助

美國加息對樓市影響多大？經絡按揭曹德明預測本港何時加P，即睇【ET財智Talk】

編輯：姚卓然