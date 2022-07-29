【業績｜餐飲股】百勝中國升逾1%　次季經調整淨利潤下降55%　CFO：第三季復甦仍持審慎態度

▲ 【業績｜餐飲股】百勝中國次季經調整淨利潤下降55% CFO：第三季復甦仍持審慎態度

百勝中國 （09987） 公布，第二季總收入為21.3億美元，按年下降13%，淨利潤按年下降54%至8,300 萬美元，經調整淨利潤為8,400萬美元，按年下降55%，每股現金股息為0.12美元。

百勝中國現升1.3%，報366.4元。

百勝中國首席財務官楊家威指出，集團第二季度的銷售受到新冠疫情導致的運營中斷帶來的嚴重影響。然而，集團通過迅速調整促銷活動、努力提高生產力、積極爭取一次性補貼和調整成本結構，得以在季內超出預期地實現盈利。百勝中國首席執行官屈翠容表示，第二季度面臨的挑戰是迄今為止最為嚴峻的。在處於封控管理的城市中，集團通過社區團購、簡化菜單和提供預包裝食品以極致精益的團隊維持運營。

集團指，就在4月和5月，集團在中國有平均超過2,500家門店暫時停業或只提供外賣和外帶服務，其中約45%為暫時停業的門店。同店銷售額按年下降超過 20%。上海更在整個4月至5月處於全域封控狀態。

在此期間，在上海僅有約30%的門店營業，只能提供有限服務。暫時停業的門店6月開始逐漸恢復營業，並於6月下旬有序恢復有限的堂食服務。6月，中國各地的疫情防控程度逐步放鬆。截至月底，集團暫時停業或只提供外賣或外帶服務的門店減少至約 800 家。銷售表現按月有所改善，同店銷售額按年下降的百分比為高個位數。

肯德基必勝客銷售額雙位數下跌

從品牌看，上半年，集團系統銷售額較去年同期下降 16%，其中肯德基和必勝客分別下降15%和14%，不計及外幣換算的影響。下降的主要原因是同店銷售額下降以及門店暫時停業的影響。同店銷售額較去年同期下降16%，其中肯德基和必勝客分別下降 16%和 15%，不計及外幣換算的影響。

本季度共淨新增53家門店，上半年門店總數達到12,170 家。餐廳利潤率為12.1%，去年同期為 15.8%，下降的主要原因是迄今為止最嚴重的疫情在第二季度帶來的同店銷售額下降。經營利潤為8,100 萬美元，按年下降 65%。經調整的經營利潤為8,200萬美元，按年下降 65%。

於第二季度，集團以總價1.68億美元回購了約410萬股普通股，每股均價41.37美元。截至上半年，集團仍有約12億美元的回購授權可用於未來股票回購。

對未來復甦仍持審慎態度

展望第三季度，楊家威表示，由於新冠疫情的不確定性、消費者信心轉弱、經濟下行壓力和原材料價格上漲，集團對第三季度的同店銷售額仍持審慎態度，雖然預期銷售會逐步恢復，但其進度將不平均的且可能存在波動性。

不過，集團重申2022財年目標保持不變 ，分別淨新增約1,000至1,200家門店，以及資本支出在約8至10億美元之間。

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編輯：姚卓然