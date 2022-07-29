▲ 【新股IPO】檸萌影視9857今日起招股 一手入場費約3364元

騰訊 （00700） 有份投資的檸萌影視 （新上市編號︰09857） 今日（29日）起至8月3日招股。檸萌影視計劃發行1513.9萬股，一成於香港作公開發售，集資最多5.04億元，招股價介乎27.75元至33.3元，每手100股，一手入場費3363.56元。檸萌影視預期於8月10日掛牌。

檸萌影視於2014年成立，致力於進行劇集的投資、製作、發行、宣傳及衍生品授權等全價值鏈運營，成立以來共製作及發行了17部劇集。按2021年收入計，在所有中國劇集公司中排名第四，於2021年佔有總市場份額約2.5%。

檸萌影視去年收入12.49億元人民幣，按年跌12.42%，母公司擁有人應佔利潤為6091.3萬元人民幣，按年增加21.51%。

所得款項約10%將分配至進一步擴展IP庫；50%分配至進一步製作其版權劇；15%分配至開拓新興商機；15%分配至尋求戰略投資及收購機會；10%作一般企業用途。

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責任編輯︰梁浩碩