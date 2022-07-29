  • 30°C
香港時間 : 2022729日 (五) 08:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】檸萌影視9857今日起招股　一手入場費約3364元

新股IPO 07:38 2022/07/29

分享：

分享：

【新股IPO】檸萌影視9857今日起招股　一手入場費約3364元

騰訊 （00700） 有份投資的檸萌影視 （新上市編號︰09857） 今日（29日）起至8月3日招股。檸萌影視計劃發行1513.9萬股，一成於香港作公開發售，集資最多5.04億元，招股價介乎27.75元至33.3元，每手100股，一手入場費3363.56元。檸萌影視預期於8月10日掛牌。

檸萌影視於2014年成立，致力於進行劇集的投資、製作、發行、宣傳及衍生品授權等全價值鏈運營，成立以來共製作及發行了17部劇集。按2021年收入計，在所有中國劇集公司中排名第四，於2021年佔有總市場份額約2.5%。

檸萌影視去年收入12.49億元人民幣，按年跌12.42%，母公司擁有人應佔利潤為6091.3萬元人民幣，按年增加21.51%。

所得款項約10%將分配至進一步擴展IP庫；50%分配至進一步製作其版權劇；15%分配至開拓新興商機；15%分配至尋求戰略投資及收購機會；10%作一般企業用途。

【新股IPO】檸萌影視周五建簿招股　擬集資4.7億、騰訊持股近兩成

【新股IPO】金山雲向港交所遞雙重上市 首季經調整淨虧損4.5億人幣

【新股IPO】重慶洪九果品據報周四起預路演、下周建簿　籌最多逾23億　阿里巴巴持有8%股權

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】 或使用【新股IPO】小工具

責任編輯︰梁浩碩

開啟hket App，閱讀全文
港股 騰訊控股（00700） IPO

上一篇文章

【業績｜餐飲股】百勝中國次季經調整淨利潤下降55%　CFO：第三季復甦仍持審慎態度

下一篇文章

Mirror演唱會嚴重事故據報1傷者情況嚴重留醫ICU
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【MIRROR】MIRROR演唱會途中屏幕突高空墮下　現場有舞者砸中受傷
【MIRROR】MIRROR演唱會途中屏幕突高空墮下　現場有舞者砸中受傷
【恒大危機】長實確認入標競投「灣仔中國恒大中心商廈」　內房午後走強
【恒大危機】長實確認入標競投「灣仔中國恒大中心商廈」　內房午後走強
【港股夜期+ADR】中概股跌幅收窄　夜期跌48點（不斷更新）
【港股夜期+ADR】中概股跌幅收窄　夜期跌48點（不斷更新）
【美國經濟數據】美國第二季GDP再跌0.9%　連續兩季負增長　陷衰退機會上升
【美國經濟數據】美國第二季GDP再跌0.9%　連續兩季負增長　陷衰退機會上升
【美國加息】聯儲局宣布加息0.75厘後　金管局上調基本利率0.75厘、至2.75厘
【美國加息】聯儲局宣布加息0.75厘後　金管局上調基本利率0.75厘、至2.75厘
【美股收市】GDP連跌兩季 長債息跌穿2.7厘 道指升332點
【美股收市】GDP連跌兩季 長債息跌穿2.7厘 道指升332點
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款